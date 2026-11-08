Formel-1-Saison 2026: Neue Teams, neue Regeln und Kampf um die Titel

Die Formel-1-Saison 2026 startet mit 23 Rennen, neuen Teams wie Cadillac und Audi sowie revolutionären Hybrid-Regeln. Mercedes strebt die Konstrukteurs-WM in Sao Paulo an.

Die Formel-1-Saison 2026 hat begonnen und bietet zahlreiche Überraschungen im Feld. Der Kampf um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ist noch nicht entschieden. Mercedes kann diesen Titel bereits in Sao Paulo für sich entscheiden. Dies ist möglich, wenn Kimi Antonelli und sein Teamkollege die nötigen Punkte sammeln. Die aktuelle Situation im Feld zeigt, dass keine Sicherheit besteht.

Saisonkalender und Teilnehmerstruktur

Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen. Durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Letzterer wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. So umfasst die Saison 23 Rennen.

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Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026. Dies ist eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse. Audi steigt nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes. Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert.

Neue Regeln und technische Revolution

Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz.

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Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. Eine neue Station im Rennkalender wird eingeführt. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.

Übertragungsrechte und媒体partnerschaften

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison. Die Medienpräsenz bleibt also hoch.