Formel 1 Saison 2026: Neuheiten, Kalenderänderungen und TV-Rechte

Die Formel-1-Saison 2026 startet am 6. März in Melbourne mit neuen Teams, Regeln und einem veränderten Kalender. Hier sind alle Fakten zu Teams, Strecken und Streaming.

Ferrari, Red Bull Racing und McLaren kämpfen in der aktuellen Formel-1-Saison intensiv um die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung. Diese enge Konkurrenz prägt die Saison, die mit elf teilnehmenden Teams stattfindet, was einen Teilnehmer mehr darstellt als im Vorjahr. Der Saisonauftakt erfolgte vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien. Das traditionelle Finale ist vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi geplant, wobei der Kalender ursprünglich 24 Stationen umfasste, jedoch durch politische Ereignisse eingeschränkt wurde.

Neue Teams und Fahreraufstellungen

Die Scuderia Ferrari hält in der Meisterschaft ihre Position in den Top-Platzierungen. Das neue Team Cadillac, eine Marke von General Motors, feiert seine Premiere in der Königsklasse. Audi steigt als Werksteam ein, nachdem Sauber übernommen wurde. Valtteri Bottas kehrt mit einem Stammcockpit in die Formel 1 zurück. Sergio Perez ist ebenfalls wieder als Stammfahrer im Einsatz. Beide waren in der vorangegangenen Zeit nicht in festen Rängen.

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Kalenderänderungen und neue Strecken

Der Rennkalender 2026 umfasst aktuell 23 Grand-Prix-Rennen. Die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain wurden Mitte April wegen des Krieges im Iran abgesagt. Das Rennen in Bahrain wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. Eine neue Station im Rennkalender ist Madrid. Der Große Preis von Spanien wird ab sofort auf dem Madrid Street Circuit ausgetragen. Die Strecke ist 5,5 Kilometer lang und führt durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt.

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Technische Regeln und TV-Übertragungen

Die technischen Regeln 2026 bringen eine Revolution bei den Motoren und der Aerodynamik. Die Boliden werden leichter und kompakter mit einem neuen Energiemanagement. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird auf 50 Prozent erhöht. Nachhaltiger Kraftstoff ist die einzige Energiequelle. Sky besitzt die exklusiven Rechte für die komplette Saison in Deutschland. RTL zeigt einzelne Rennen im Free-TV, darunter der Große Preis von Monaco. RTL+ streamt alle Sessions parallel. Der Grand Prix von Las Vegas ist kostenpflichtig auf Sky und bei WOW verfügbar.