Formel 1 Saison 2026: Neuheiten, Teams und Rennkalender im Detail

Ein Überblick zur Formel-1-Saison 2026 mit neuen Teams wie Cadillac und Audi, dem Madrider Grand Prix und technischen Neuerungen. Alle Details zu Übertragungen und Kalender.

Die Formel-1-Saison 2026 startet am 6. März 2026 in Melbourne und wird mit einem spannenden Duell um die Meisterschaft erwartet. Ferrari, Red Bull Racing und McLaren kämpfen in der Team-Wertung um die Plätze zwei, drei und vier. Das gesamte Rennwochenende wird im Free-TV auf RTL gezeigt. Auch RTL+ streamt alle Sessions parallel. Der Grand Prix von Las Vegas ist kostenpflichtig auf Sky zu sehen. Im Stream sind alle Sessions bei WOW verfügbar.

Neue Teams und Regelwerk Revolution

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026. Dies ist eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse. Audi steigt nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein. Die Teams profitieren von einem neuen Energiemanagement. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz.

Also read Formel 1 Saison 2026: Neuheiten, Kalenderänderungen und TV-Rechte

Die Boliden werden leichter, kompakter und effizienter. Dadurch versprechen sich die Teams Kostenreduktion. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren als Stammfahrer zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes. Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert.

Madrid als neue Station im Kalender

Es gibt eine neue Station im Rennkalender für die Formel 1. Die Serie gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Die Strecke ist 5,5 km lang und führt durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten. Es wird aber umbenannt, um Verwechslungen vorzubeugen.

Advertisement

Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen. Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Letzterer wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt.

Übertragung der Rennen und Live-Events

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings und alle Sprints werden live übertragen. Zudem werden alle 23 Grand-Prix-Rennen beim Münchner Pay-TV-Sender gezeigt. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison.

Die Saison umfasst aktuell 23 Rennen nach den Absagen und dem Nachholrennen. Die Teams kämpfen um Punkte und Titel. Ferrari, Red Bull und McLaren liegen eng beieinander. Die neuen Regeln sollen die Effizienz steigern. Zuschauer können die Action live auf RTL oder im Stream verfolgen. Die Formel 1 bietet eine intensive Verfolgung der aktuellen Ereignisse.