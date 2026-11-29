Die Formel-1-Saison 2026 startet am 6. März in Melbourne. Mit Cadillac und Audi kommen zwei neue Werkeinsätze, während Madrid zur neuen Station wird. Insgesamt stehen 23 Grand-Prix-Rennen auf dem Kalender bis zum Finale in Abu Dhabi.

Die aktuelle Formel-1-Saison 2026 hat ein spannendes Kapitel erreicht, in dem Ferrari, Red Bull und McLaren hart um die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung kämpfen. Dieser intensive Dreikampf im Meisterschaftskampf bildet den aktuellen Fokus der Serie, während die organisatorischen und technischen Grundlagen der Saison bereits feststehen. Die Königsklasse des Motorsports hat in diesem Jahr bedeutende Veränderungen durchlaufen, die sowohl die Teilnehmerfelder als auch die Rennstrecken und technischen Spezifikationen betreffen.

Start in Melbourne und Finale in Abu Dhabi

Der Saisonauftakt der Formel-1-Saison 2026 fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien statt. Dieses Datum markiert den Startschuss für eine Kampagne, die traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember im Finale in Abu Dhabi enden wird. Ursprünglich war ein Kalender mit 24 Stationen geplant, doch die politische Lage führte zu wesentlichen Anpassungen. Durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt, was den Kalender verkürzte.

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Um den Verlust auszugleichen, wurde das Rennen in Bahrain am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. Diese Umplanung führt dazu, dass die Saison 2026 insgesamt nur 23 Rennen umfasst, anstatt der ursprünglich geplanten 24. Trotz dieser Kürzungen bleibt die Struktur der Saison robust, wobei die verbleibenden Termine sorgfältig verteilt sind, um den Sport global sichtbar zu halten.

Neue Teams Cadillac und Audi steigen ein

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026, was eines mehr ist als im Vorjahr. Diese Expansion ist auf den Eintritt zweier großer Werkeinsätze zurückzuführen. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke ihre Premiere in der Königsklasse des Motorsports. Parallel dazu steigt Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam in die Serie ein. Diese beiden Zugänge markieren die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

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Neben den neuen Konstrukteuren kehren auch bekannte Gesichter in die Fahrerplätze zurück. Valtteri Bottas und Sergio Perez sind zwei alte Bekannte, die in ein Stammcockpit zurückkehren. Bottas war zuletzt als Ersatzfahrer bei Mercedes tätig, während Perez nach seinem Ausstieg bei Red Bull ein Jahr pausiert hatte. Ihre Rückkehr bringt Erfahrung und Stabilität in das aufgewühlte Fahrerfeld der Saison 2026.

Madrid als neue Rennstation und technische Revolution

Es gibt eine neue Station im Rennkalender, die die geografische Reichweite der Serie erweitert. Die Formel 1 gastiert in Madrid, wo ab sofort der Große Preis von Spanien auf dem Madrid Street Circuit ausgetragen wird. Diese 5,5 km lange Strecke führt durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt. Das klassische Rennen in Barcelona bleibt zwar erhalten, wird aber neu benannt, um Verwechslungen mit der neuen spanischen Doppelveranstaltung vorzubeugen.

Technisch beginnt mit der Formel-1-Saison 2026 eine neue Ära der Boliden. Die Wagen werden leichter, kompakter und verfügen über ein neues Energiemanagement-System, das Effizienzgewinne und eine Kostenreduktion verspricht. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht, was die Fahrzeuge deutlich anders fahren lässt als in der Vergangenheit. Zudem kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz, was die Serien nachhaltigkeitsorientierter macht.

Übertragungsrechte und aktuelle Markenpositionierung

Sky hat wie im Vorjahr die exklusiven Rechte für die komplette Saison der Formel-1-Saison 2026 erworben. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints und alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. Diese umfassende Berichterstattung stellt sicher, dass fans und Analysten detaillierten Zugriff auf jede Minute des Rennens haben.

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RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen, um ein breites Publikum zu erreichen. Der Grand Prix von Monaco war bereits die erste Live-Übertragung in dieser Saison durch den deutschen Sender. Während Sky die Gesamtheit der Serie abdeckt, konzentriert sich RTL auf ausgewählte Highlights, was die mediale Präsenz der Formel 1 in Deutschland weiterhin stark hält. Die Kombination aus technischer Neuerung, neuen Teams und einem angepassten Kalender macht die aktuelle Saison zu einer der spannendsten in jüngster Zeit.