Die Formel-1-Saison 2026 startet mit 11 Teams in Melbourne. Erfahren Sie alles zu neuen Regeln, Cadillac, RTL-Übertragungen und der Verschiebung der Rennen.

Die Formel-1-Saison 2026 hat mit einer signifikanten Erweiterung des Teilnehmerfeldes und tiefgreifenden technischen Veränderungen begonnen. Elf Teams starten in die neue Ära, wobei General-Motors-Tochter Cadillac ihr Debüt gibt und Audi als neuromenes Werksteam nach der Übernahme von Sauber einsteigt. Der Saisonauftakt fand traditionell am 6. März 2026 in Melbourne in Australien statt, nachdem die ursprünglich geplanten Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April kriegsbedingt abgesagt wurden. Das Finale der Meisterschaft ist für den 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi terminiert, was die gesamte Kampagne auf 23 Rennen verkürzt.

Titelkämpfe und TV-Verfügbarkeit der Formel 1

Im Fokus der aktuellen Meisterschaftslage stehen die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung, um die Ferrari, Red Bull und McLaren im direkten Vergleich kämpfen. Für die Zuschauer bietet die Übertragungsverteilung breite Optionen. Das gesamte Rennwochenende wird im kostenlosen Free-TV auf RTL ausgestrahlt, wobei parallel dazu alle Sessions auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar sind. Zusätzlich bietet der Pay-TV-Anbieter Sky die Exklusivrechte für die komplette Saison an, um alle 23 Grand-Prix-Rennen live zu übertragen. Eine weitere Option für digitale Fans stellt der Anbieter WOW dar, der alle Sessions ebenfalls im Stream anzeigt.

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Neue Teams und Fahrerwechsel in der F1

Die Erweiterung des Feldes auf elf Teams markiert eine historische Zäsur, da dies eines mehr ist als im Vorjahr. Während Cadillac als neue Marke den Einstieg in die Königsklasse feiert, etabliert sich Audi als Werksteam. Im Fahrermarkt sind deutliche Wechsel zu verzeichnen: Valtteri Bottas kehrt mit einem Stammcockpit zurück, nachdem er zuletzt die Rolle als Ersatzfahrer bei Mercedes innehatte. Auch Sergio Perez ist wieder an Bord, nach einem Jahr Pause und seinem Ausstieg bei Red Bull Racing.

Technische Revolution und Regeländerungen 2026

Die Saison 2026 bringt eine der größten Umstrukturierungen in der Formel 1 seit über einem Jahrzehnt mit sich. Die Boliden werden technisch leichter, kompakter und nutzen ein komplett neues Energiemanagement-Konzept. Ein zentrales Element dieser Neuerung ist die Erhöhung des elektrischen Anteils der Hybrid-Power-Units auf 50 Prozent. Dies soll den Teams nicht nur Effizienzgewinne, sondern auch signifikante Kostenreduktionen ermöglichen. Darüber hinaus wird ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz kommen, was die sportliche Disziplin weiter in Richtung ökologischer Nachhaltigkeit ausrichtet.

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Kalenderstruktur und Streckenänderungen

Der Rennkalender umfasst ursprünglich 24 Stationen, doch durch die Absagen in Saudi-Arabien und Bahrain reduzierte sich die Zahl auf 23 Rennen. Als Kompensation für das entfallene Rennen in Bahrain wurde am 4. Oktober ein Nachholrennen in Malaysia durchgeführt. Darüber hinaus gibt es eine strukturelle Änderung im Kalender: Eine neue Station in Madrid wurde aufgenommen. Der Große Preis von Spanien wird ab sofort auf dem Madrid Street Circuit ausgetragen, einer 5,5 Kilometer langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt. Das traditionelle Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird jedoch umbenannt.

Ausblick auf die restliche Meisterschaft

Nachdem der Große Preis von Monaco bereits als erste Live-Übertragung in der Saison auf RTL zu sehen war, stehen nun die weiteren Wettkämpfe an. Die Konzentration der Teams liegt darauf, die technischen Neuerungen optimal zu nutzen, um sich in der engen Meisterschaftsschlacht durchzusetzen. Da Ferrari, Red Bull und McLaren um die vorderen Ränge kämpfen, wird jeder Punkt in den verbleibenden 23 Rennen entscheidend sein. Die Zuschauer können die restlichen Rennen weiterhin über RTL im Free-TV, auf RTL+, bei Sky und im Stream bei WOW verfolgen, um keine Entscheidung in der Titeljagd zu verpassen.