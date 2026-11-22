Alles zur F1-Saison 2026 mit 23 Rennen, neuen Teams wie Audi und Cadillac sowie technischen Neuerungen. Wer gewinnt die Meisterschaft?

Die Formel-1-Saison 2026 ist in eine entscheidende Endphase eingetreten. Der Kampf um die Podestplätze in der Team-Wertung wird von Ferrari, Red Bull und McLaren dominiert. Diese drei Konstrukteure streiten nun noch um die Plätze zwei, drei und vier der Gesamtwertung. Die Intensität der Rennen hat sich deutlich gesteigert, während der Kalender auf 23 Läufe reduziert wurde.

Kalender und Termine der Formel-1-Saison

Die Saison 2026 begann am 6. März in Melbourne. Der Start fand dort vom 6. bis 8. März statt. Das Finale steht traditionsgemäß in Abu Dhabi an. Der Abschluss des Rennkalenders wird vom 4. bis 6. Dezember gefahren. Ursprünglich waren 24 Stationen im Kalender vorgesehen. Der Krieg im Iran führte jedoch zu erheblichen Umbauten. Die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain wurden Mitte April abgesagt. Ein Nachholtermin wurde für den 4. Oktober festgelegt. Dieses Ersatzrennen findet in Malaysia statt. Somit umfasst der aktuelle Kalender exakt 23 Grand-Prix-Veranstaltungen. Eine neue Strecke wurde ebenfalls integriert. Der Große Preis von Spanien wird nun in Madrid ausgetragen. Der Madrid Street Circuit führt durch das Messeviertel. Die Strecke misst genau 5,5 Kilometer. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten. Es erhält jedoch einen umbenannten Titel.

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Neue Teams und Fahrerwechsel

Elf Teams treten in der Formel-1-Saison 2026 an. Das ist eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine Marke von General Motors ihr Debüt. Audi steigt als Werksteam ein. Die Marke übernimmt das Team Sauber vollständig. Zwei bekannte Fahrer kehren zurück. Valtteri Bottas sitzt wieder in einem Stammcockpit. Er war zuletzt Ersatzfahrer bei Mercedes. Sergio Perez kehrt ebenfalls zurück. Er pausierte ein Jahr nach seinem Ausstieg bei Red Bull.

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Technische Regeln 2026

Die Formel-1-Saison 2026 bringt eine neue technische Ära. Die Boliden werden leichter und kompakter. Das Energiemanagement wurde komplett überarbeitet. Die Teams versprechen sich Effizienzgewinne. Auch die Kosten sollen sinken. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units steigt deutlich. Er erreicht nun 50 Prozent. Ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff kommt zum Einsatz. Es handelt sich um die größte Umstrukturierung seit über einem Jahrzehnt.

Übertragung und Medienrechte

Sky hält die exklusiven Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings werden live übertragen. Auch alle Qualifyings sind beim Münchner Sender zu sehen. Alle Sprints werden live gezeigt. Alle 23 Grand-Prix-Rennen werden übertragen. RTL zeigt ebenfalls einzelne Rennen live. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung. Diese Veranstaltung markierte den Start der TV-Übertragungen in dieser Saison.