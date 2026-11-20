Alle Infos zur F1-Saison 2026: Start in Melbourne, Finale in Abu Dhabi, neue Teams wie Cadillac und Audi sowie die TV-Sender RTL und Sky.

Die Formel-1-Saison 2026 hat mit einem neuen Kalenderstart und erweiterten Teilnehmerfeld begonnen. Das Saisonfinale ist traditionsgemäß für den Zeitraum vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi angesetzt. Insgesamt umfasste der ursprüngliche Kalender 24 Stationen, wobei die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April aufgrund des Krieges im Iran abgesagt wurden. Als Ersatztermin fand das Rennen am 4. Oktober in Malaysia statt, sodass die Saison schließlich 23 Rennen umfasst.

Kampf um die Plätze zwei bis vier

In den letzten drei Rennen kämpfen nun noch Ferrari, Red Bull und McLaren um die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung. Die Teams streiten um entscheidende Punkte für die Endposition der Konstrukteursmeisterschaft. Dieser Wettbewerb ist einer der intensivsten Aspekte der aktuellen Saison. Die Differenzen zwischen den Konkurrenten sind dabei gering, was jedes Rennen entscheidend macht.

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Elf Teams und neue Marken

Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse. Gleichzeitig steigt Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein. Diese Erweiterung der Startaufstellung markiert eine bedeutende Veränderung für die Struktur der Meisterschaft. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

Fahrerwechsel und Rückkehrer

Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatzfahrer bei Mercedes. Sergio Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert. Diese Rückkehrer füllen wichtige Plätze in den Teams auf und bringen erfahrene Fahrerqualitäten in die Saison ein. Sie stehen unter Druck, um die Teamziele zu erreichen.

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Madrid und neue Regeln

Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel-1-Saison 2026 gastiert erstmals in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt. Dies ändert die geografische Verteilung der europäischen Rennen.

Technische Revolution 2026

Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung. Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz.

Übertragung und Medienrechte

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Das gesamte Rennwochenende wird im Free-TV auf RTL gezeigt. Auch RTL+ streamt alle Sessions parallel. Außerdem ist der Grand Prix von Las Vegas kostenpflichtig auf Sky zu sehen. Im Stream sind alle Sessions bei WOW verfügbar. Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison.