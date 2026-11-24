Die Formel-1-Saison 2026 startet mit Cadillac und Audi neu. RTL zeigt Qualifying, Sky exklusiv alle Rennen. Details zu Kalender, Teams und technischen Änderungen.

Ferrari, Red Bull und McLaren kämpfen in den letzten zwei Rennen um die Plätze zwei, drei und vier in der Team-Wertung. Die Formel-1- Saison 2026 startete vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne in Australien. Das Finale findet traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi statt. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen.

Kalender-Änderungen und Team-Neuerungen

Durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Bahrain wurde am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. So umfasst die Saison 23 Rennen. Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026. Ein Team mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse. Audi steigt nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein.

Also read Opel und Citroën verlassen nach Saison 2026/2027 die Formel E

Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Valtteri Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes. Sergio Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert. Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen.

Neue Regeln und technische Revolution

Der Madrid Street Circuit ist eine 5,5 km lange Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten. Es wird aber umbenannt. Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion.

Advertisement

Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt. Die Teams müssen sich auf die neuen Motoren und die Aerodynamik-Anpassungen einstellen. Dies verändert die Rennstrategien und die Fahrzeugcharakteristik erheblich.

TV-Rechte und Übertragungsmodalitäten

Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. Das Qualifying wird im Free-TV auf RTL gezeigt. Es wird auf RTL+ parallel gestreamt. RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen.

Der Grand Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison. Nur das Qualifying wird im Free-TV auf RTL gezeigt. Dies gilt für die gesamte Saison. Die anderen Rennen sind exklusiv bei Sky verfügbar. Fans müssen zwischen den Bezahlsendern und den Limited-Engagements von RTL wählen. Dies beeinflusst die Reichweite der Formel 1 im deutschen Markt.

Auswirkungen auf Fans und Märkte

Die Strukturierung der Übertragungsrechte bleibt unverändert. Sky erhält den umfassenden Zugang zu allen Events. RTL bietet eine begrenzte Auswahl an Highlights und Qualifying-Darbietungen. Dies spiegelt die kommerziellen Interessen der Liga wider. Die technischen Änderungen und die neuen Teams schaffen zusätzliche Spannung.

Advertisement

Die Einführung von Cadillac und Audi erhöht das Interesse an der Formel 1 in Nordamerika und Europa. Die Veränderungen im Energiemanagement und bei den Kraftstoffen zielen auf Nachhaltigkeit ab. Dies erfordert von den Ingenieuren neue Ansätze in der Fahrzeugentwicklung. Die Saison 2026 bietet somit sowohl sportliche als auch technische Neuen.

Die Positionierung der Top-Teams bleibt spannend. Ferrari, Red Bull und McLaren liegen eng beieinander. Die Ergebnisse der letzten Rennen entscheiden über die finalen Plätze. Die Nachholrennen und die Absagen haben den Kalender verändert. Dennoch bleibt die Formel 1 die führende Motorsportklasse mit globaler Reichweite.