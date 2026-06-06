Formel-1-Saison 2026: Technische Revolution, neue Teams und modifizierter Kalender

Die Formel-1-Saison 2026 bringt tiefgreifende Änderungen: neue Motoren, angepasste Aerodynamik, zwei zusätzliche Teams und einen neuen Grand-Prix in Madrid. Alle Infos zu Reglement, Teams und TV-Übertragungen.

Die anstehende Formel-1-Saison 2026 markiert einen historischen Wendepunkt für die Königsklasse des Motorsport s. Nach dem spannenden Saisonfinale 2025 in Abu Dhabi, bei dem Lando Norris knapp vor Max Verstappen seinen ersten WM-Titel für McLaren errang, steht die Serie vor einer umfassenden technischen und strukturellen Reform.

Die Einführung neuer Motorenreglementierungen, aerodynamischer Vorschriften und die Aufnahme von zwei zusätzlichen Teams werden das Feld grundlegend umkrempeln und eine neu geordnete Wettbewerbslandschaft schaffen. Die Saison beginnt traditionell im März in Melbourne und endet im Dezember in Abu Dhabi, umfasst insgesamt 24 Grand-Prix und verspricht, eine der komplexesten und unvorhersehbarsten in der jüngeren Geschichte zu werden. Neben sportlichen Fragen nach der Anpassungsfähigkeit der etablierten Konstrukteure und der Leistungsfähigkeit der Debütanten rücken auch veränderte Übertragungsrechte in den Fokus der Fans.

Technologisch leitet die Saison 2026 eine neue Ära ein. Die neuen Hybrid-Power-Units weisen einen deutlich erhöhten elektrischen Anteil von 50 Prozent auf und verwenden ausschließlich nachhaltigen Kraftstoff. Die Fahrzeuge werden leichter und kompakter, was zusammen mit dem überarbeiteten aerodynamischen Reglement Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen bewirken soll. Es handelt sich um die tiefgreifendsten Regeländerungen seit über einem Jahrzehnt, die das Kräfteverhältnis zwischen den Teams verschieben könnten.

Gleichzeitig vergrößert sich das Teilnehmerfeld auf elf Teams. Das US-amerikanische Unternehmen Cadillac, eine General-Motors-Marke, debütiert als eigenständiges Werksteam, während Audi nach der Übernahme des Sauber-Teams nun als offizieller Hersteller antritt. Auch personell gibt es Veränderungen: Valtteri Bottas kehrt nach einem Jahr als Ersatzfahrer bei Mercedes in einen festen Cockpit zurück, ebenso wie Sergio Perez, der nach seinem Ausstieg bei Red Bull eine Pause eingelegt hatte. Der Rennkalender wurde ebenfalls angepasst.

Mit einem neuen Grand-Prix in Madrids Messeviertel auf einem 5,5 km langen Stadtkurs erhält die Formel 1 eine weitere hochkarätige Station in Europa. Der bestehende Große Preis von Spanien in Barcelona bleibt erhalten, wird jedoch umbenannt. Was die TV-Übertragungen betrifft, hält Sky wie im Vorjahr die exklusiven Live-Rechte für alle 24 Rennen samt Training, Qualifying und Sprints.

Für den deutschen Markt ist hingegen noch nicht abschließend geklärt, ob RTL wie 2025 eine Auswahl an Rennen übertragen wird; momentan gibt es keine linearen Live-Rechte. Die Saison 2026 verspricht daher nicht nur auf der Strecke, sondern auch in der medialen Begleitung eine Zäsur, deren Auswirkungen auf den Sport und seine Fans noch nicht vollständig absehbar sind





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