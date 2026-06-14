Formel-1-Saison 2026: Technische Revolution und neue Teams verändern die Königsklasse

Die Saison 2026 bringt tiefgreifende technische Regeländerungen mit sich, darunter eine Revolution im Antriebsbereich und eine Anpassung der Aerodynamik, die das Autodesign grundlegend verändert. Zudem starten mit Audi und Cadillac zwei neue Werksteams, womit das Feld auf elf Mannschaften anwächst. Auch der Rennkalender wurde umstrukturiert: Madrid erhält einen neuen Street Circuit, während der Große Preis von Barcelona unter neuem Namen fortgeführt wird. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Grand-Prix, die von März bis Dezember ausgetragen werden. Die Saison verspricht intensive Wettbewerbe, bei denen sich zeigen wird, welche Teams die komplexen Neuerungen am besten meistern und wie sich die Debütanten schlagen. Die Übertragungsrechte liegen wie bereits im Vorjahr hauptsächlich bei Sky, das alle Sessions live zeigt. RTL überträgt weiterhin ausgewählte Rennen, beginnend mit dem Grand Prix von Monaco. Damit bleibt die Formel 1 für Fans in Deutschland über verschiedene Kanäle verfolgbar.

Die Formel-1- Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren , neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. Die Saison 2026 bringt tiefgreifende technische Regeländerungen mit sich, darunter eine Revolution im Antriebsbereich und eine Anpassung der Aerodynamik , die das Autodesign grundlegend verändert.

Zudem starten mit Audi und Cadillac zwei neue Werksteams, womit das Feld auf elf Mannschaften anwächst. Auch der Rennkalender wurde umstrukturiert: Madrid erhält einen neuen Street Circuit, während der Große Preis von Barcelona unter neuem Namen fortgeführt wird. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Grand-Prix, die von März bis Dezember ausgetragen werden. Die Saison verspricht intensive Wettbewerbe, bei denen sich zeigen wird, welche Teams die komplexen Neuerungen am besten meistern und wie sich die Debütanten schlagen.

Die Übertragungsrechte liegen wie bereits im Vorjahr hauptsächlich bei Sky, das alle Sessions live zeigt. RTL überträgt weiterhin ausgewählte Rennen, beginnend mit dem Grand Prix von Monaco. Damit bleibt die Formel 1 für Fans in Deutschland über verschiedene Kanäle verfolgbar





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