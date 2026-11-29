Red Bull und McLaren liegen punktgleich bei 456 Punkten im Finaleinlauf. Das Formel-1-Saisonfinale 2026 findet vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi statt.

Die Formel-1-Saison 2026 erreicht am Wochenende vom 4. bis 6. Dezember ihren historischen Abschluss in Abu Dhabi. Während Ferrari sich den zweiten Platz in der Team-Wertung bereits gesichert hat, führt ein spannender Duell um den dritten Rang zwischen den Rennteams Red Bull und McLaren. Beide Konstrukteure blicken mit exakt 456 Punkten in die letzten Rennen der Kampagne, was eine knappe Entscheidung am letzten Saisonwochenende wahrscheinlich macht.

Medienrechte und Übertragungsmodalitäten

Für die Verfolgung des Saisonschlusses haben die öffentlich-rechtlichen und kommerziellen Sender klare Strukturen etabliert. Das Qualifying am kommenden Samstag sowie das entscheidende Rennen am Sonntag werden im kostenfreien Free-TV auf RTL ausgestrahlt. Parallel dazu steht das Geschehen auf der Plattform RTL+ zur simultanen Streamsitzung zur Verfügung. Die Zuschauer können somit ohne ein teures Abo die Spannung der letzten Runde mitverfolgen.

Also read Formel 1 2026: Elf Teams, 23 Rennen und neue Strecke in Madrid

Das gesamte Rennwochenende inklusive aller Trainingssessions in Abu Dhabi bleibt exklusiv einem Pay-TV-Anbieter vorbehalten. Sky bietet die vollständige Berichterstattung an, wogegen im Stream-Dienst WOW alle Sessions verfügbar sind. Diese Aufteilung spiegelt die exklusive Lizenzvereinbarung wider, die Sky wie im Vorjahr für die komplette Saison hält. Alle Trainings, Qualifyings, Sprints und die 23 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Sender übertragen.

Kalenderstruktur und historische Rahmenbedingungen

Der Saisonkalender 2026 umfasste ursprünglich 24 Stationen, litt jedoch unter geopolitischen Einschränkungen. Aufgrund des Krieges im Iran wurden die geplanten Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April abgesagt. Um den Terminplan auszugleichen, wurde das Rennen in Bahrain am 4. Oktober in Malaysia nachgeholt. Somit umfasst die aktuelle Saison 23 Rennen und ist die umfangreichste in der jüngeren Geschichte.

Advertisement

Der Startschuss fiel am 6. März 2026 in Melbourne, Australien. Das Finale steht traditionsgemäß auf dem Kalender. Die Verschiebung und Nachholung von Rennen verdeutlicht die Flexibilität der Organisatoren, hat aber auch zu einer ungleichen Verteilung der Ereignisse im Kalenderjahr geführt. Die Fans können nun das Ende einer von technischen Innovationen geprägten Ära miterleben.

Neue Teams und Fahrerwechsel

Elf Teams starten in die Formel-1-Saison 2026, was eine Expansion um einen Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit Cadillac debütiert eine General-Motors-Marke erstmals in der Königsklasse. Audi stieg nach der Übernahme von Sauber als Werksteam ein und festigt seine Präsenz im Feld. Diese Neuzugänge markieren die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

Auch bei den Fahrern gibt es signifikante Wechsel. Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren in Stammcockpits zurück. Bottas war zuletzt Ersatzfahrer bei Mercedes, während Perez nach seinem Ausscheiden bei Red Bull ein Jahr pausierte. Zudem debütiert der 18-jährige Arvid Lindblad aus der Red-Bull-Akademie für das Schwesterteam Racing Bulls. Bei Haas wechselten die Piloten: Esteban Ocon wurde nach dem 18. Rennen durch Ryo Hirakawa und ab dem 20. Rennen durch Rafael Camara ersetzt.

Technische Revolution und Regelwerke

Die Saison 2026 leitet eine neue technische Ära ein, die von einer Motoren-Revolution und Anpassungen in der Aerodynamik bestimmt wird. Die Boliden wurden leichter und kompakter konstruiert, um mit einem neuen Energiemanagement zu agieren. Die Teams erhoffen sich dadurch Effizienzgewinne und eine signifikante Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht.

Advertisement

Neben der Elektrifizierung kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Umweltbilanz der Königsklasse zu verbessern. Der Madrid Street Circuit führt eine neue Station in den Kalender ein. Auf einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt findet ab sofort der Große Preis von Spanien statt. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.