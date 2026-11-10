Formel-1-Saisonfinale in Katar und Abu Dhabi bleibt trotz Krisenlage bestehen

Die FIA bestätigt die Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi am 29. November und 6. Dezember trotz geopolitischer Spannungen. Details zu Sicherheit und Planungsstand.

Die FIA und das Formel-1-Management planen die letzten beiden Rennen der Saison 2026 trotz der weiterhin angespannten Sicherheitslage im Nahen Osten unverändert in Katar und Abu Dhabi durch. FIA -Präsident Mohammed Ben Sulayem hat diese Entschlossenheit am Dienstag in einer öffentlichen Erklärung bekräftigt und damit Vermutungen über eine Absage entkräftet. Beide Veranstaltungen sollen wie vorgesehen stattfinden, um die Weltmeisterschaft an den gewünschten ikonischen Strecken abzuschließen.

Bereitschaft für Saisonfinale trotz Konflikte

Mohammed Ben Sulayem äußerte sich in einem Instagram-Beitrag klar zur Lage und betonte die volle Einsatzbereitschaft für die Rennen. Er schrieb, dass man bestens vorbereitet sei und entschlossen bleibe, zwei herausragende Grand-Prix-Wochenenden zu organisieren. Das Ziel der FIA ist es, einen spektakulären Abschluss der FIA-Formel-1-Weltmeisterschaft zu bieten, der den hohen Ansprüchen der Fans und Teilnehmer gerecht wird. Die Zusammenarbeit mit Partnern soll gewährleisten, dass alle logistischen und sicherheitstechnischen Vorkehrungen für Fahrer, Teams und Fans getroffen sind.

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Absage früherer Rennen in der Golf-Region

Der Plan für das Saisonende steht im direkten Kontrast zu den Ereignissen am Saisonstart, als die Formel-1-Veranstalter zwei Grands Prix in der Golf-Region absagen mussten. Die Eskalation zwischen dem Iran und den USA zwang die Organisatoren dazu, die Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien zu stornieren. Diese Entscheidungen waren notwendig, um die Sicherheit aller Beteiligten zu garantieren, da keine geregelten Rahmenbedingungen für die Durchführung gegeben waren. Die Ausfälle belasteten den Kalender erheblich, da wichtige Punkte für die Meisterschaft nicht vergeben wurden.

Alternativen wie Malaysia oder Imola wurden verworfen

Um die Lücken im Kalender zu schließen, wurden zuvor alternative Standorte wie Malaysia oder Imola in Italien diskutiert. Das Rennen in Bahrain wurde in der Zwischenzeit nachgeholt und findet seitdem in Malaysia statt. Imola stand als möglicher Ersatzort für ein zusätzliches Event zur Verfügung, doch die FIA-Verantwortlichen um Mohammed Ben Sulayem und das Management unter CEO Stefano Domenicali lehnten eine Verschiebung des Endes ab. Man pochte darauf, am ursprünglichen Terminplan festzuhalten, um die Integrität des Saisonkalenders zu wahren und keine ungewohnten Logistikketten zu erschaffen.

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Terminplan und aktuelle Sicherheitslage

Das Rennen in Katar ist für den 29. November angesetzt, während das Saisonfinale am 6. Dezember in Abu Dhabi auf dem Programm steht. Für beide Städte gibt es derzeit keine Reisewarnungen und auch keine Sperungen des Luftraums, was die Durchführung erleichtert. Als positiver Indikator gilt die erfolgreiche Austragung des MotoGP-Rennwochenendes in Katar am vergangenen Wochenende. Diese positive Erfahrung stärkt das Vertrauen in die örtlichen Sicherheitsvorkehrungen. Nur eine völlige Eskalation des Krieges in der Region könnte diese Pläne aktuell noch infrage stellen.

Verbleibende Rennen und Triple Header in Las Vegas

Mit der Bestätigung der Endrunden stehen in der Formel-1-Saison noch insgesamt drei Rennen auf dem Programm. Das erste dieser Events ist der Triple Header in Las Vegas, der in zwei Wochen beginnt. Die Teams bereiten sich nun auf diesen Abschnitt vor, der als letzte Herausforderung vor den Terminen im Nahen Osten gilt. Kimi Antonelli und Mercedes sind bereits als Titelträger feststehend, doch die Teams kämpfen weiter um Platzierungen. Die Organisation konzentriert sich nun auf die reibungslose Abwicklung der verbleibenden Veranstaltungen.