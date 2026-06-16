Formel-1-Streit um Monaco-Podium: McLaren und Red Bull legen Berufung ein

Nach der Annullierung der Zeitstrafen für Pierre Gasly in Monaco haben McLaren und Red Bull Berufung eingelegt. Der Fall wirft Fragen zur sportlichen Fairness und zur einheitlichen Anwendung des Reglements auf.

In der Formel 1 bleibt das Ringen um das Podium beim Großen Preis von Monaco weiterhin einaktuelles Thema, das fast neun Tage nach dem Rennen im Fürstentum und vier Tage nach dem erfolgreichen Protest des Alpine -Teams anhält.

Sowohl McLaren als Weltmeisterrennstall als auch Red Bull Racing haben Berufung gegen die nachträgliche Aufhebung der Zeitstrafen für Alpine-Pilot Pierre Gasly eingelegt. Gasly war ursprünglich mit zwei Zeitstrafen von jeweils fünf Sekunden wegen vermeintlicher Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse belegt worden. Nachdem Alpine jedoch Messfehler bei der Geschwindigkeitsmessung nachweisen konnte, wurden die Strafen annulliert und Gasly rückwirkend auf den dritten Podiumsplatz hochgestuft. Diese Entscheidung hat nun zu erheblicher Unruhe unter den betroffenen Teams geführt





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