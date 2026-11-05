Formel 1 trauert um Weltmeister Alan Jones im Alter von 80 Jahren

Der australische Formel-1-Weltmeister Alan Jones ist mit 80 Jahren gestorben. Die Motorsportwelt trauert um den Champion von 1980, der zwölf Grand-Prix-Siege errang.

Die Formel 1 trauert um den ehemaligen Weltmeister Alan Jones. Der Australier ist im Alter von 80 Jahren gestorben, wenige Tage nach seinem Geburtstag. Jones starb am Donnerstag nach einer kurzen Krankheit, wie aus einer offiziellen Erklärung hervorgeht. Die Motorsport gemeinde verliert damit eine ihrer wichtigsten historische Figuren.

Todesfall und offizielle Bestätigung

Die Nachricht vom Tod von Alan Jones wurde am Donnerstag bekannt. Seine Frau Amanda Butler-Davis gab die Erklärung im Namen der Familie heraus. Demzufolge wird er von seinen engsten Angehörigen sowie von den vielen Fans schmerzlich vermisst. Die Familie betonte, dass er stets dankbar für die Unterstützung durch die Fangemeinde war. In liebevoller Erinnerung wird er von der Öffentlichkeit behalten werden.

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Werdegang und WM-Titelgewinn

Jones zwischen 1975 und 1986 in der Königsklasse aktiv war. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 1980 als Pilot für das Team Williams. In seiner gesamten Karriere errang er zwölf Grand-Prix-Siege. Dieser Titel war historisch bedeutsam, da zuvor nur Jack Brabham für Australien den Gesamtsieg in der Formel 1 einfahren konnte. Brabham triumphierte dabei in den Jahren 1959, 1960 und 1966.

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Würdigung durch den australischen Motorsport

Der Grand Prix von Australien würdigte Alan Jones in einer offiziellen Erklärung. Dort heißt es, dass Jones einen besonderen Platz in der Geschichte des Sports einnehme. Sein Weltmeistertitel von 1980 inspirierte eine ganze Generation australischer Motorsportfans. Die Bedeutung seiner Leistung wird im nationalen Sender ABC und durch diepicture-alliance Pressefotografie festgehalten. Die Trauer um den exzellenten Fahrer ist in der australischen Sportwelt groß.

Historischer Kontext und Vermächtnis

Der Tod von Alan Jones markiert das Ende einer Ära in der Formel 1. Seine Erfolge prägten die Geschichte des australischen Motorsports nachhaltig. Die Kombination aus seinen zwölf Siegen und dem Weltmeistertitel macht ihn zu einer einzigartigen Figur. Die Motorsportwelt erinnert sich an seine Leistungen auf der Rennstrecke und seine Popularität bei den Zuschauern. Sein Vermächtnis wird weiter bestehen, solange die Erinnerung an seine Siege lebt.