Formel 1 verlängert Vertrag für Las Vegas Grand Prix bis 2037

Die Formel 1 hat den Vertrag für den Las Vegas Grand Prix um zehn Jahre verlängert. Das Rennen auf dem berühmten Strip wird damit mindestens bis 2037 ausgetragen. Die Entscheidung unterstreicht das Engagement der Königsklasse im US-Markt und in einer der aufregendsten Rennlocations weltweit.

Die Formel 1 bleibt langfristig in Las Vegas. Wie die Formel 1 bekannt gab, wurde der Vertrag für den Las Vegas Grand Prix um zehn Jahre verlängert.

Damit wird auf dem berühmten Strip in der Glücksspielmetropole mindestens bis 2037 weiter gefahren. Dies stellt für die Formel 1 ein klares Bekenntnis zum US-Markt und zu einem der spektakulärsten Rennen im Kalender dar. Seit dem Wiedereinstieg in die Königsklasse des Motorsports im Jahr 2023 etablierte sich das Rennen schnell als Top-Adresse mit packendem Racing und erstklassigem Entertainment.

Die Strecke führt mitten durch die Stadt vorbei an weltberühmten Hotels und Casinos wie dem Bellagio, dem Caesars Palace, dem Wynn Las Vegas und dem Venetian Resort. Mit einer Länge von 6,2 Kilometern erreichen die Fahr dort Spitzengeschwindigkeiten von über 322 km/h. Formel-1-Chef Stefano Domenicali äußerte sich begeistert: 'Wir sind begeistert, dass die Formel 1 noch viele Jahre in Las Vegas fahren wird.

' Die ersten drei Ausgaben von 2023 bis 2025 waren mit Ausnahme der Jahre alle ausverkauft. Das Rennen ist ein riesiges Event aus Motorsport, Show und Glamour, das auch in der Filmindustrie Beachtung fand, etwa im Film 'F1 The Movie'. Sportlich brachte die Strecke bereits Höhepunkte: Max Verstappen gewann 2023 und 2025, George Russell triumphierte 2024.

Zudem erzielte das Rennen 2024 insgesamt 113 Überholmanöver, und Verstappen sicherte sich dort seinen vierten WM-Titel in Folge. Wirtschaftlich hat sich der Grand Prix als Volltreffer erwiesen. Seit dem Debüt soll das Event einen kumulierten wirtschaftlichen Effekt von 3,2 Milliarden Dollar für die Region Süd-Nevada generiert haben. Allein im Jahr 2025 wurden laut Formel-1-Angaben 43 Millionen Dollar an staatlichen und lokalen Steuereinnahmen erzielt.

Ein weiteres Highlight ist die Grand Prix Plaza, ein 39 Hektar großer Komplex, der nach F1-Angaben die größte Formel-1-Attraktion der Welt darstellt. Dort können Fans Motorsport erleben und sich über Technik, Wissenschaft und die Geschichte des Sports informieren. Mit der jetzt beschlossenen Vertragsverlängerung setzt die Formel 1 weiter auf Spektakel und Neonlicht in der Wüstenstadt. Das nächste Rennen in Las Vegas findet vom 19. bis 21. November 2026 statt





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