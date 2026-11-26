Die anstehenden Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi sorgen für Diskussionen. Max Verstappen hat eine klare Meinung dazu.

Die anstehenden Formel-1-Rennen in Katar und Abu Dhabi sorgen für Diskussionen. Max Verstappen hat eine klare Meinung dazu.. Vor den Rennen in Katar und Abu Dhabi äußerte der viermalige Weltmeister angesichts des Konflikts im Nahen Osten deutliche Sicherheitsbedenken.

„Fühle ich mich damit wohl? Nein, ich wäre lieber zu Hause“, sagte der Red-Bull-Pilot gegenüber der niederländischen Zeitung.

Advertisement

Advertisement

„Aber man hat uns gewisse Garantien gegeben, und deshalb müssen wir davon ausgehen, dass sie stimmen. Es ist nicht gerade angenehm, irgendwohin zu fahren und zu wissen, dass in den umliegenden Ländern noch Raketen über einen hinwegfliegen können. Aber wie auch immer, wir fahren hin.