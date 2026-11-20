Die Formel 1 kooperiert mit Whoop, um ab nächster Saison physiologische Daten wie die Live-Herzfrequenz der Fahrer im Fernsehen zu übertragen. Dies bietet Fans einen neuen Einblick in die körperliche Belastung.

Die Formel 1 hat einen signifikanten neuen Schritt in der Medien- und Datenkommunikation bekannt gegeben. Der Motorsportverband kooperiert ab der kommenden Saison mit dem US-amerikanischen Hersteller von Gesundheits- und Fitness-Wearables namens Whoop. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, den Fans eine bisher unvorstellbare Transparenz in die cockpitinternen Abläufe der Fahrer zu gewähren. Im Fokus steht dabei die Live-Übertragung physiologischer Daten, insbesondere der Herzfrequenz der Piloten während des Rennens.

Neue Datenquelle für Live-Transparenz

Der Gründungsvorstand und Hauptinitiator dieser Initiative, Will Ahmed, unterstreicht die historische Lücke in der bisherigen Berichterstattung. Bisher fließen Millionen von Datenpunkten direkt aus dem Auto in die Übertragung, während Informationen vom Fahrer selbst extrem selten übermittelt wurden. Mit der Integration der Whoop-Technologie soll dieser Mangel behoben werden. Die physiologischen Live-Daten der Fahrer sollen direkt in die allgemeine Television-Übertragung eingespeist werden, die die Zuschauer zu Hause verfolgen können. Dies ermöglicht es den Produzenten, in Echtzeit sichtbar zu machen, wie stark die psychische und physische Belastung der Piloten in den einzelnen Rennabschnitten ist.

Also read NFL-Übertragung 2026/27: RTL zeigt Spiele im Free-TV

Herzfrequenz als zentrales Messinstrument

Der zentrale Faktor für diese neue Berichterstattung ist die Live-Herzfrequenz. Die Übertragung wird nicht nur die aktuellen Werte anzeigen, sondern auch Bereiche der maximalen Herzfrequenz einbeziehen. Dadurch erhalten die Zuschauer ein unmittelbares Gefühl dafür, welche emotionale und körperliche Anspannung ein Fahrer in einem bestimmten Moment des Rennens erlebt. Diese Technologie wandelt die abstrakte Performance in eine greifbare, menschliche Erfahrung um. Es geht darum, die innere Welt der Piloten durch biologische Indikatoren nach außen zu tragen und so die Distanz zwischen den Rennfahrern im Cockpit und den Fans vor den Bildschirmen zu verringern.

Zukunftspläne für Schlaf- und Erholungsdaten

Die Kooperation mit Whoop beschränkt sich nicht nur auf die unmittelbare Rennbelastung. Langfristige Ziele beinhalten die Analyse von Ruhephasen und Erholungsprozessen. Die Planung sieht vor, Trends rund um den Schlaf der Fahrer zu untersuchen und zu dokumentieren, wie sich diese Erholungsdaten auf die spätere Performance auf der Strecke auswirken. Diese tiefgehenden Einblicke werden in enger Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Fahrern und explizit mit deren vollumfänglichen Einverständnis erstellt. Die Formel 1 möchte hierdurch ein umfassenderes Bild der Athleten zeichnen, das über die reine Renndauer hinausgeht und den gesamten Lebenszyklus der sportlichen Leistung abbildet.

Advertisement

Liam Lawson im Fokus der Testphase

Ab Beginn der nächsten Saison sollen die Daten einiger ausgewählter Fahrer übertragen werden. Zu den ersten Piloten, deren physiologische Werte den Zuschauern zugänglich gemacht werden, zählt der 24-jährige Neuseeländer Liam Lawson. Er fährt für das Team Racing Bulls und äußert sich positiv über die Initiative. Lawson bezeichnet die Sichtbarmachung der verschiedenen Emotionen als spannend, da selbst innerhalb einer einzigen Runde unterschiedliche Stresslevel auftreten. Besonders auf Hochgeschwindigkeitsstrecken wirken enorme G-Kräfte, die dazu führen, dass die Piloten kaum noch normal atmen können.

Auswirkungen auf Zuschauer und Fahrer

Liam Lawson sieht diesen neuen Ansatz auch aus der Perspektive der Fahrer als bereichernd an. Er betont, dass es für die Piloten selbst interessant sei zu sehen, wie ihre Kollegen die gleichen Situationen physiologisch bewältigen. Die direkte Einblicke in die gegenseitige Belastung fördern ein neues Verständnis für die kollektive Herausforderung im Cockpit. Für die Zuschauer ergibt sich daraus ein noch intensiveres Erlebnis des Rennens. Die Technologie von Whoop ermöglicht es, die unsichtbaren Anstrengungen der Fahrer quantifizierbar und sichtbar zu machen. Dies stellt einen fundamentalen Wandel in der Art dar, wie die Königsklasse des Motorsports ihre Inhalte präsentiert und mit ihrer Fangemeinschaft interagiert.