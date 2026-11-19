Kimi Antonelli sichert sich den Titel mit Mercedes. Vor dem Großen Preis von Las Vegas 2026 analysieren Experten die Dominanz, Ferrari-Interne und das Motoren-Reglement.

Kimi Antonelli krönt seine Saison als jüngster Weltmeister der Formel-1-Geschichte. Mit dem Mercedes AMG F1 Team sicherte er sich den Titel souverän, während im Fahrerlager von Ferrari interne Konflikte sichtbar bleiben. Der Große Preis von Las Vegas steht vom 19. bis 21. November 2026 auf dem Programm und markiert den Höhepunkt einer turbulenten Rennserie.

Antonellis dominante Leistung vor Las Vegas

Der 20-jährige Kimi Antonelli gewann die Weltmeisterschaft ohne größere Kämpfe um die Positionen. Im Gegensatz zu früheren Champions wie Michael Schumacher oder Mika Häkkinen musste er nicht hart gegen den Widerstand der Konkurrenten ankämpfen. Seine Fahrt wirkte mühelos, als hätte er noch nie etwas anderes getan als zu gewinnen. Diese natürliche Eleganz und technische Integration in das W17-Chassis waren für Beobachter wie den RTL-Experten Roland Danner überraschend.

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Die Leistung von Antonelli lässt keine offensichtlichen Schwachstellen erkennen. Selbst wenn er mal von Fahrern wie Max Verstappen herausgefordert wurde, blieb die Saison insgesamt klar in seiner Dominanz verankert. Diese nahtlose Abstimmung zwischen Fahrer und Auto gilt als einzigartige Eigenschaft, die Bewunderung findet. Die breiten Fanscharen sahen Autos, die normal um die Strecke fuhren, während die technischen Details hinter den Kulissen komplexer waren.

Ferrari-Interne und Charaktere in Maranello

In Maranello herrscht weiterhin öffentlich Streit, wie Danner im Interview erklärte. Bei Ferrari gelte es, zu drastischeren Mitteln zu greifen, da man es mit riesigen Charakteren und Egos zu tun habe. Ein diplomatischer Ansatz wie ein Kamillentee reiche nicht aus, um die internen Spannungen in der Formel-1-Organisation zu lösen. Die Entscheidungswege bei den Italienern stehen kritisch in der Debatte.

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Die Überlegenheit von Mercedes Anfang der Saison ist mittlerweile geschwunden. Konkurrenten wie McLaren und Ferrari können dem Team wieder die Stirn bieten, vorausgesetzt Ferrari vermeidet neue Fehler. Auch Red Bull bleibt eine Gefahr, was die Erfolge von Max Verstappen in der Vergangenheit belegen. Die Meisterschaft wird damit im nächsten Schritt als sehr offen eingeschätzt, was die Spannung für die Fans erhöht.

Kritik am aktuellen Motorenreglement

Das neue Motorenreglement wird von Experten als katastrophal eingestuft. Es sei zu teuer, zu schwer und biete keinen spürbaren Vorteil für die Zuschauer. Die Algorithmen, die in den Antriebssystemen wirken, sind für die breite Fangemeinde unsichtbar. Nur Insiders oder Piloten im Cockpit nehmen die Eingriffe dieser Systeme wahr, was für Puristen inakzeptabel ist.

Der Präsident der FIA hat bereits einen Vorschlag für 2030 unterbreitet. Ziel ist eine einfachere, leichtere und günstigere Generation von Antrieben. Falls die Hersteller hier nicht kooperieren, soll der Weg zu achtzylindrigen Saugmotoren geebnet werden. Diese sollen leicht, relativ kostengünstig und mit einem ordentlichen Sound versehen sein, um die Wurzeln des Rennsports zu stärken und die Kosten für die Teams zu senken.