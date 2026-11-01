Formel 1 WM 2026: Wettanbieter stoppen Wetten auf Kimi Antonelli

Formel 1 WM 2026: Kimi Antonelli steht vor dem Rennen in Mexiko praktisch als Titelträger fest. Große Wettanbieter nehmen keine Wetten mehr auf ihn an.

Bei den gängigen Anbietern von Sportwetten lässt sich auf nahezu alles wetten, nur nicht auf den Weltmeister der Formel 1 in der Saison 2026. Vor dem Großen Preis von Mexiko am Sonntag um 21 Uhr steht Kimi Antonelli praktisch als Titelträger fest. Das Rennen läuft live auf Sky, dazu gibt es einen Liveticker bei BILD.de.

Dem Mercedes-Piloten reicht ein neunter Platz, um sich seine erste WM-Krone aufzusetzen. Selbst wenn es auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez nicht klappt, ist der Titel kaum noch zu nehmen. Der 20-jährige Italiener aus Bologna hat damit eine außergewöhnlich starke Position.

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Formel 1 WM 2026: Antonelli vor dem Titel

Antonelli müsste in den verbleibenden vier Rennen ausscheiden, während entweder Teamkollege George Russell (28) oder Ferrari-Pilot Lewis Hamilton (41) jeden Grand Prix gewinnt, inklusive Mexiko. Unter diesen Voraussetzungen bliebe der Titel in seiner Hand.

Sollten die Rennen in Katar am 29. November und in Abu Dhabi am 6. Dezember wegen der Lage im Nahen Osten abgesagt werden, würde stattdessen nur noch einmal in Imola gefahren. Auch in diesem Szenario wäre Antonelli nicht mehr einzuholen. Der Italiener könnte also schon Weltmeister sein, ohne es zu wissen.

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Wettanbieter nehmen keine Wetten mehr an

Es ist kaum überraschend, dass große Wettanbieter seit dem Herbst keine Wetten auf den jungen Piloten mehr annehmen. Einige Anbieter führen zwar Quoten auf den Weltmeister, schließen Antonelli dabei aber ausdrücklich aus.

Ein Sprecher aus dem Datencenter des Wettanbieters Tipico erklärte gegenüber BILD, dass die Verfügbarkeit einer Quote von der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses abhängt. Überschreitet diese Wahrscheinlichkeit die Marke von 99 Prozent, wie im Fall von Kimi Antonelli, läge die korrekte Quote praktisch bei 1,00.

Eine solche Quote wäre laut Tipico wenig sinnvoll, weshalb keine mehr angeboten wird. Das Vorgehen zeigt, wie Anbieter mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten: Je sicherer ein Ausgang erscheint, desto niedriger fällt die Quote aus, bis sie kaum noch einen Gewinn bietet.

Wetten auf den Mexiko-Sieger weiterhin möglich

Für Wettfans in der Formel 1 gibt es dennoch eine gute Nachricht. Auf den Sieger des Rennens in Mexiko kann man weiterhin Geld setzen.

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Bei den Anbietern ist der Favorit dafür natürlich Kimi Antonelli. Die Lage bleibt daher auch vor dem Rennen am Sonntag eindeutig.