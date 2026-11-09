Formel-1-WM: Kimi Antonelli ist jüngster Weltmeister

Kimi Antonelli sichert sich die Formel-1-WM. Mercedes gewinnt auch bei den Konstrukteuren. Audi kämpft um Platz 7 für mehr Preisgelder gegen Haas.

Die Entscheidung um die Weltmeisterschaft in der Formel 1 ist gefallen. Kimi Antonelli hat sich bereits in Mexiko zum jüngsten Weltmeister der Geschichte gekrönt. Damit endet die Fahrerkonkurrenz für den 20-Jährigen vorzeitig. Seine Dominanz setzte sich fort, nachdem er in den letzten Rennen deutlich überlegen war.

Mercedes sichert Konstrukteurs-Titel

Die Meisterschaft der Konstrukteure ist ebenfalls entschieden. Mercedes sicherte sich den Titel in Brasilien klar. Das Team mit Kimi Antonelli und George Russell dominierte die letzten drei Rennen des Jahres. Trotz der vorzeitigen Titelentscheidung bleibt die Spannung hoch. Die Plätze hinter den Champions sind noch umkämpft.

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George Russell fuhr als Vierter ins Ziel. Kimi Antonelli kam als Fünfter durch das Ziel. Beide Fahrer drehten sich mit ihren Boliden, blieben aber am Rennsieg interessiert. Ihre Leistungen sicherten dem Team den Gewinn der Konstrukteurs-WM. Mercedes verwahrt damit erhebliche finanzielle Vorteile.

Hohe Geldsummen für Platzierungen

Die Positionierung in der Teamswertung hat direkte Auswirkungen auf das Budget. Zwischen Rang sieben und acht liegt ein Unterschied von rund zehn Millionen US-Dollar. Diese Summe entspricht etwa neun Millionen Euro. Die Auszahlungen sind an TV-Rechte und Sponsoring gebunden.

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Der gesamte Preisgeldtopf beläuft sich auf rund 1,2 Milliarden Dollar. Davon entfallen auf Weltmeister Mercedes geschätzt 140 Millionen Dollar. Der Vizemeister erhält 131 Millionen Dollar. Zusätzlich fließen Sonderzahlungen an Traditionsteams.

Audi kämpft gegen Haas um Millionen

Audi liegt aktuell auf Platz acht der Konstrukteurswertung. Der Rennstall hat 28 Punkte gesammelt. Nur drei Zähler trennen Audi von Haas auf Rang sieben. Ein Sprung nach vorne wäre für den deutschen Hersteller extrem lukrativ. Der Startplatz von Nico Hülkenberg war vielversprechend. Er startete von Platz vier.

Im Rennen zeigte Hülkenberg eine starke Leistung. Er fuhr bis zum zehnten Platz nach vorne. Damit holte er wichtige Punkte für Audi. Ein weiterer Rang war mit dem Auto jedoch nicht drin. Haas fuhr dieses Mal nicht in die Punkte. Oliver Bearman wurde Siebzehnter.

Rafael Camara bestritt sein erstes Rennen für Haas. Er kam als Zwanzigster ins Ziel. Diese Ergebnisse helfen Audi, den Abstand zu verkürzen. Der Gewinn von Rang sieben würde das Team um 75 Millionen Dollar aufstocken.

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Zukunftsorientierte Strategie im Spitzensport

Die Auseinandersetzung zwischen Audi und Haas entscheidet sich über die finale Saisonplatzierung. Jeder Punkt zählt für die zukünftige Finanzplanung. Die Teams investieren stark in die technische Entwicklung. Die Ergebnisse in Brasilien geben Aufschluss über die aktuelle Performance.

Mercedes hat die Titeljagd bereits abgeschlossen. Die Fokus verschiebt sich nun auf die Platzierung der Verfolger. Audi nutzt jede Chance, um die vorderen Ränge zu erklimmen. Die Differenz von drei Punkten ist machbar. Der Kampf um die Top-Ten-Plätze dauert bis zum Saisonfinale an.