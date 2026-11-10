Formel 2: Drei der letzten vier Meister ohne Sprung in die Formel 1

In der Formel 2 zählt laut Isack Hadjar nicht allein das Ergebnis. Drei der vergangenen vier Champions schafften den Aufstieg in die Formel 1 nicht.

Drei der vergangenen vier Formel-2-Meister haben den Aufstieg in die Formel 1 nicht geschafft. Leonardo Fornaroli gewann 2025 als Rookie den Titel in der Nachwuchsserie, erhielt für 2026 jedoch kein Stammcockpit. McLaren nahm ihn als Ersatzfahrer unter Vertrag und unterstützte ihn mit diversen Testfahrten.

Red-Bull-Junior Isack Hadjar erklärte gegenüber Motorsport-Total.com, warum er die Ergebnisse in der Formel 2 für fast unwichtig hält. Hadjar verbrachte selbst zwei Jahre in der Nachwuchsserie und kennt die Abläufe aus eigener Erfahrung.

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Formel-2-Champions ohne Formel-1-Cockpit: Die Bilanz

Von den vergangenen vier Formel-2-Champions hat lediglich Gabriel Bortoleto den Sprung in die Formel 1 geschafft. Bortoleto gewann den Titel 2024 und heuerte zur Saison 2025 bei Sauber an, das heute Audi heißt.

Neben Fornaroli blieben auch Felipe Drugovich, Champion der Saison 2022, und Theo Pourchaire, Meister des Jahres 2023, ohne Aufstieg in die Formel 1. Die Situation von Fornaroli ist damit nach den Angaben im Bericht eher die Regel als die Ausnahme.

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In der gleichen Saison 2024 belegten Bearman und Antonelli in der Meisterschaft die Positionen zwölf und sechs. Beide schafften den Sprung in die Formel 1, obwohl sie den Titel nicht gewannen.

Hadjar: Teams achten auf Arbeit im Team und auf das Auto

Isack Hadjar hält die reine Platzierung in der Formel 2 für fast bedeutungslos. Nach seiner Darstellung geht es in der Nachwuchsserie nicht um das Ergebnis, sondern um die Entwicklung eines Fahrers.

Laut Hadjar stellen sich die Teams vor allem drei Fragen: Was der Fahrer im Auto sieht, was er in seinem Team tut, um das Auto zu verbessern, und wie er das Beste aus dem Auto herausholt, das ihm zur Verfügung steht. Diese Punkte seien wichtiger als die nackten Ergebnisse.

Hadjar verwies zudem auf Zuverlässigkeitsprobleme in der Formel 2 und sagte, die Welt sei nicht immer gerecht. Das Ziel sei es, jemanden zu finden, der wisse, was man wert sei. Er selbst betonte, dass er 'wirklich großes Glück' gehabt habe.

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Nach Hadjars Schilderung sah der damals für die Junioren bei Red Bull verantwortliche Verantwortliche trotz schwacher Ergebnisse etwas in ihm. Hadjar wurde in seinem ersten Formel-2-Jahr Vierzehnter und verpasste damit die Top 10. Heute fährt er für Red Bull, und er fragt rhetorisch, ob das Ergebnis aus dem ersten Jahr eine Bedeutung gehabt habe. Seine Antwort lautet: Nein.

Titelkampf in der Formel 2 und Perspektiven für Camara und Tsolov

Im aktuellen Titelkampf führt Rafael Camara mit 207 Punkten vor Nikola Tsolov mit 200 Punkten und Alexander Dunne mit 189 Punkten. Die drei Fahrer kämpfen um den Meistertitel der Nachwuchsserie.

Camara hat sein Debüt in der Formel 1 bereits beim Rennen in Brasilien gegeben. Red-Bull-Junior Tsolov kämpft dagegen noch um eine Chance bei den Racing Bulls.

Dunne gehört zum Nachwuchsprogramm von Alpine. Nach aktuellem Stand hat er wohl keine realistische Chance, im kommenden Jahr in die Formel 1 aufzusteigen. Daran würde vermutlich auch ein Titelgewinn in dieser Saison nichts ändern.