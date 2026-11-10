Formel 2: Warum Isack Hadjar Ergebnisse im Nachwuchs für wenig aussagekräftig hält

Nur einer von vier letzten Formel-2-Champions schaffte den Sprung in die Formel 1. Isack Hadjar erklärt, warum die Platzierung im Nachwuchs kaum zählt.

Der Titelgewinn in der Formel 2 garantiert keinen Platz in der Formel 1. Leonardo Fornaroli sicherte sich 2025 als Rookie die Meisterschaft der Nachwuchsserie, findet für 2026 aber kein Stammcockpit. McLaren nahm den Italiener als Ersatzfahrer unter Vertrag und unterstützte ihn mit diversen Testfahrten, dennoch bleibt ihm der Aufstieg bislang verwehrt.

Wie die Motorsport-Total.com-Analyse zeigt, ist diese Situation kein Einzelfall. Isack Hadjar, Red-Bull-Junior und heute Formel-1-Fahrer, erklärt aus eigener Erfahrung, warum die reine Platzierung in der Formel 2 kaum Gewicht hat.

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Nur ein Champion der letzten Jahre fuhr in die Formel 1

Von den vergangenen vier Formel-2-Champions hat lediglich Gabriel Bortoleto den Sprung in die Formel 1 geschafft. Er gewann den Titel 2024 und heuerte zur Saison 2025 bei Sauber an, das heute als Audi firmiert.

Neben Fornaroli blieben auch Felipe Drugovich, der die Saison 2022 gewann, und Theo Pourchaire, Meister des Jahres 2023, ohne Formel-1-Cockpit. Andere Fahrer aus demselben Umfeld schafften dagegen den Aufstieg, darunter Oliver Bearman und Andrea Kimi Antonelli.

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Beide belegten 2024 in der Meisterschaft die Plätze zwölf und sechs und erhielten danach einen Platz in der Formel 1. Die Tabellenposition allein entschied also nicht darüber, wer den Sprung schaffte.

Hadjar sieht Teams auf Entwicklung und Umgang mit dem Auto achten

Isack Hadjar erklärt, dass in der Formel 2 die Platzierung fast keine Rolle spielt. Entscheidend sei, was ein Fahrer im Team tut, um das Auto zu verbessern, und wie er das Beste aus dem Material herausholt, das ihm zur Verfügung steht.

Hadjar verbrachte zwei Jahre in der Nachwuchsserie. In seiner ersten Saison wurde er unspektakulärer 14., im zweiten Jahr gewann er den Vizetitel hinter Gabriel Bortoleto. Die Entwicklung im zweiten Jahr zeigt, dass Fortschritte den Blick der Teams stärker prägen als ein einzelnes Ergebnis.

Hadjar räumt zugleich ein, dass die Bedingungen in der Formel 2 nicht immer fair sind. Zuverlässigkeitsprobleme gehörten dazu, sagt er, das eigentliche Ziel sei jedoch, jemanden zu finden, der weiß, was ein Fahrer wert ist.

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Hadjar betont, dass er selbst wirklich großes Glück gehabt habe. Ein damals für die Red-Bull-Junioren verantwortlicher Verantwortlicher habe in ihm Potenzial gesehen, obwohl er in seinem ersten Formel-2-Jahr nicht einmal in die Top 10 kam.

Titelkampf entscheidet nicht über Formel-1-Chancen

Im aktuellen Titelkampf der Formel 2 liegen Rafael Camara mit 207 Punkten, Nikola Tsolov mit 200 Punkten und Alexander Dunne mit 189 Punkten vorne. Die drei kämpfen um die Meisterschaft, doch ihre Perspektiven auf die Formel 1 sind sehr unterschiedlich.

Rafael Camara gab sein Formel-1-Debüt bereits beim Grand Prix in Brasilien. Der Red-Bull-Junior Nikola Tsolov kämpft dagegen noch um eine Chance bei den Racing Bulls, während Alexander Dunne im Nachwuchsprogramm von Alpine fährt.

Dunne hat nach aktuellem Stand wohl keine realistische Chance, im kommenden Jahr in die Formel 1 aufzusteigen. Daran würde vermutlich auch ein Titelgewinn in dieser Saison nichts ändern, so die Einschätzung der Analyse.