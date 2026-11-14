Formel E auf dem Wasser: Tom Brady dominiert die vollelektrische Motorboot-WM

Tom Brady und sein Team führen die vollelektrische Motorboot-Weltmeisterschaft in Florida klar an. Mit einem Vorsprung auf Will Smith liegt die NFL-Legende auf dem Weg zum Titel-Triple.

Die Weltmeisterschaft der weltweit ersten vollelektrischen Motorboot-Rennserie läuft derzeit an der Atlantikküste von Florida. In diesem innovativen Sportduell kämpfen die Superstars Tom Brady und Will Smith um den Gesamttitel in der neuen Rennklasse. Das Team der NFL-Legende Tom Brady hat bereits die Weltmeisterschaften in den vergangenen beiden Jahren gewonnen und liegt nach fünf absolvierten Rennen derzeit auf Kurs zu einem Titel-Triple. Emma Kimiläinen und Sam Coleman, die Fahrer des Brady-Teams, landeten bislang in allen Saisonrennen auf dem Podium. Mit 157 Punkten stehen sie an der Spitze der Gesamtwertung.

Dominanz des Brady-Teams führt die Wertung an

Das Team von Will Smith, bekannt als Westbrook Racing, liegt mit den Fahrern Sara Price und Lucas Ordóñez mit 40 Zählern Rückstand auf Platz zwei. Am letzten Rennwochenende sind noch 82 Punkte zu vergeben, was die Distanz zwischen den beiden führenden Teams deutlich macht. Die Rennserie hat Stars aus allen Sparten angezogen, doch haben nur noch Tom Brady und Will Smith realistische Chancen auf den Gesamtsieg. Das Konzept der Serie erfordert, dass jedes Team eine Fahrerin und einen männlichen Fahrer stellt. Alle Piloten fahren mit dem gleichen Bootstyp, dem sogenannten RaceBird-Modell. So kommt es rein auf die Qualität und die Leistungen der Fahrer an.

Also read Daily Mail boykottiert Formel-1-Berichterstattung nach FIA-Sperre gegen McEvoy

Technik der RaceBird-Boote erreicht 93 km/h

Jedes Boot ist mit einem vollelektrischen Motor mit einer Leistung von 150 kW ausgestattet, also rund 200 PS. Die Boote werden bis zu 93 km/h schnell und zeigen dabei ein bemerkenswertes Verhalten auf der Wasseroberfläche. Auffällig ist, dass die Boote den Rumpf bei der Beschleunigung vom Wasser heben. Daher sieht es so aus, als würden sie über die Wasseroberfläche hinwegfliegen. Dies gelang dem Brady-Team bislang am besten, was ihren technologischen und fahrerischen Vorteil unterstreicht. Die elektrische Antriebskonzept sorgt für eine leisere und umweltfreundlichere Wettbewerbsumgebung im Motorsport.

Advertisement

Starke Konkurrenz durch internationale Sport-Größen

Neben Tom Brady und Will Smith sind zahlreiche andere Sportstars mit eigenen Teams in der Serie vertreten. Tennis-Legende Rafael Nadal, Basketball-Superstar LeBron James und Real-Torwart Thibaut Courtois sind Teil des internationalen Feldes. Auch Cricket-Star Virat Kohli und Ex-Top-Stürmer Didier Drogba haben ihr Engagement für die Rennserie bestätigt. Dazu sind die Musiker Steve Aoki und Marc Anthony als weitere Prominente vertreten. Obwohl die Star-Power auf der Strecke enorm ist, konzentriert sich die Titeljagd aktuell auf die beiden amerikanischen Teams, die die besten Ergebnisse in der Saison erzielt haben.

Ausblick auf das finale Rennwochenende in Florida

Die aktuelle Punktewertung zeigt eine klare Tendenz für den weiteren Verlauf der Meisterschaft. Mit einem Vorsprung von 40 Zählern und nur noch einem Rennen muss das Team von Will Smith einen deutlichen Fehler des Brady-Teams erwarten, um noch die Spitze zu erreichen. Die Fahrer Emma Kimiläinen und Sam Coleman haben in allen bisherigen Rennen konstant gute Platzierungen erreicht. Dies gibt der Mannschaft um Tom Brady große Sicherheit für das letzte Rennen. Die NFL-Legende könnte mit einem weiteren Sieg etwas schaffen, was er selbst in seiner Football-Karriere selten gelang: Eine unangefochtene Dominanz in einer dreijährigen Serienführung.