Formel‑E kehrt nach 2019 nach Sanya zurück - Dennis holt Pole, Andretti mit Doppelstart

Nach einer dreijährigen Pause fährt die Formel‑E wieder durch Sanya. Jake Dennis sichert die Pole‑Position, Andretti stellt erstmals eine Doppelbelegung an der Spitze. Das Rennen markiert den ersten Auftritt der GEN‑3‑Boliden in der chinesischen Stadt.

Die Formel‑E kehrt nach einer mehrjährigen Pause in die sonnige Küstenstadt Sanya auf der Insel Hainan zurück. Am kommenden Samstag beginnt dort die zweite Etappe der asiatischen Rennsaison, die aus drei Veranstaltungen besteht.

Zum ersten Mal seit dem denkwürdigen Rennen 2019 dürfen die elektrisch angetriebenen Boliden wieder über die 2,52 km lange Strecke glitten, die damals von Jean‑Eric Vergne zum Sieg geführt wurde. Die Rennstrecke ist nahezu unverändert geblieben: zwölf Kurven, zahlreiche Überholmöglichkeiten und zwei beeindruckende Geraden, die zwischen Kurve 7 und Kurve 11 liegen und durch eine enge Haarnadelkurve miteinander verbunden sind.

Dieses Layout verspricht ein aufregendes Aufeinandertreffen von Geschwindigkeit und technischer Präzision, das die Fans um 9.05 Uhr live im SPORT BILD verfolgen können. In den Qualifikationsrunden setzte sich Jake Dennis von Andretti Racing endlich wieder an die Spitze, nachdem er zuvor eine Durststrecke durchlebt hatte. Mit einem überzeugenden Rundenlauf sicherte er sich die Pole‑Position und stellte sich neben seinen Teamkollegen Felipe Drugovich.

Die beiden Amerikaner überholten den amtierenden Meister Mitch Evans sowie den in Monaco mehrfachen Spitzenqualifikanten Dan Ticktum, die beide hinter ihnen in der Startaufstellung platziert wurden. Für Andretti markiert diese Startaufstellung ein historisches Ereignis: zum ersten Mal in der Geschichte des Teams stehen beide Fahrer in den ersten beiden Startplätzen. Dennis' Freude wurde zudem durch eine persönliche Nachricht verstärkt - er und seine Verlobte Lexi Grace Boosey gaben auf Instagram bekannt, dass sie bald Eltern werden.

Die Rückkehr nach Sanya fällt in die GEN‑3‑Ära der Formel‑E, in der die neuen, noch leistungsfähigeren Elektro‑Boliden zum Einsatz kommen. Die modernisierten Fahrzeuge versprechen mehr Leistung, bessere Batterietechnologie und ein noch spektakuläreres Rennerlebnis auf der bekannten Strecke. Für das deutsche Porsche‑Team bedeutet das Rennen zudem die Chance, nach einem schwierigen Wochenende in Monaco wieder gut zu starten und Punkte im Kampf um die Meisterschaft zu sammeln.

Während die Aktion in Sanya für die Zuschauer vor Ort und die Fernsehzuschauer gleichermaßen ein Highlight darstellt, wird das Rennen auch als Testfeld für die Weiterentwicklung der Technologie und die Attraktivität der rein elektrischen Rennserie in Asien angesehen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel‑E Sanya Jake Dennis Andretti Racing GEN‑3

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Audi-Logistik in der Formel 1: Wenn der Heckflügel ins Handgepäck muss - Formel 1Ein Grand Prix ist die Spitze des Eisbergs: Der Aufwand, um das F1-Material rund um die Welt zu transportieren, ist gewaltig. Audi zur eindrucksvollen Logistik und Brücken zwischen Sport und Serie.

Read more »

Gewinnspiel: Tickets für Österreich-GP der Formel 1 auf dem Red Bull Ring - Formel 1Sie möchten beim Formel-1-GP von Österreich 2026 auf dem Red Bull Ring vom 26.–28. Juni dabei sein? Dann nutzen Sie Ihre Gewinnchance auf 5 x 2 Wochenend-Tickets bei der Start/Ziel-Geraden.

Read more »

Charles Leclerc bei Ferrari von Hamilton gebügelt, Patrese empfiehlt Trick - Formel 1Ferrari-Ass Charles Leclerc hat in Spanien gegen Lewis Hamilton den Kürzeren gezogen und ist wieder ausgefallen. GP-Sieger Riccardo Patrese wittert beim Monegassen Enttäuschung und hat einen Rat.

Read more »

Gute Nachricht für Formel-1-Fans: Neues Abo-Modell von Sky Deutschland - Formel 1Der deutsche MotoGP- und Formel 1-PayTV-Sender Sky Deutschland baut im Zuge der vollzogenen Fusion mit RTL sein Abo-Modell um. Die Angebote sind überschaubarer, die Vertragslaufzeit wird verkürzt.

Read more »