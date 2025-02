Formel E: Rookies im Test, Pit Boost und TV-Übertragung

Beim Freien Training der Formel E in Valencia zeigten die Rookies ihr Können, darunter Kush Maini, der sich Platz 1 sicherte. Jamie Chadwick und Tatiana Calderón sammelten wertvolle Erfahrungen. Alle Teams nutzten die Session auch, um den neuen Pit Boost zu testen. Alberto Longo, Mitbegründer der Formel E, betont die Bedeutung dieser bahnbrechenden Technologie. Fans können alle Rennen und Qualifyings der Formel E auf DF1 im Free-TV und im Livestream verfolgen.

Die Rookies durften beim Freien Training auf die Strecke. Kush Maini von Mahindra Racing sicherte sich dabei Platz 1. Auch zwei Frauen waren bei dem Test dabei: die dreimalige Meisterin der W-Serie Jamie Chadwick für Jaguar und Tatiana Calderón für Lola Yamaha Abt. Die beiden sammelten nach ihrer Teilnahme am Frauentest in Spanien zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate Erfahrungen mit der Maschine.

\Die Teams nutzten die Session nicht nur, um Nachwuchs-Fahrer zu testen – das Training war auch ein letzter Probelauf für den Pit Boost. Bei einem obligatorischen Boxenstopp werden die Rennwagen mit einem 600-kW-Lader in 30 Sekunden mit 3,85 kWh aufgeladen. Sie haben also zehn Prozent mehr Energie zur Verfügung. Die Technik wird auch beim Rennen am Freitag zum Einsatz kommen. \Alberto Longo, Mitbegründer der Formel E, sagt dazu: „Nach einem umfangreichen Test- und Simulationsprozess freuen wir uns, diese bahnbrechende Technologie endlich der Welt präsentieren zu können. Sie ist eine der ehrgeizigsten und wirkungsvollsten Neuerungen nicht nur für unsere Serie, sondern für den modernen Motorsport.“ \Wichtig für alle Fans: Der deutsche Sender DF1 zeigt auch diese Saison ALLE 16 Rennen und Qualifyings der Formel E im Free-TV und im Livestream auf df1.de. Zusätzliche Video-Berichterstattung und Livestreams der Freien Trainings liefert die Formel E auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal





