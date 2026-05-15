Former Canadian Diplomats Call for Strict Sanctions Against Israel

Former Canadian diplomats call on the government of Premier Minister Mark Carney to impose strict sanctions against Israel due to the deteriorating situation in the occupied Palestinian territories and Lebanon.

Rund 200 ehemalige kanadische Diplomaten fordern die Regierung von Premierminister Mark Carney auf, wegen der sich verschlechternden Lage in den besetzten palästinensischen Gebieten und im Libanon "strenge" Sanktionen gegen Israel zu verhängen.

Wie die Nachrichtenagentur Canadian Press berichtet, sandten die ehemaligen Diplomaten einen Brief an verschiedene Medien, in dem sie erklären: "Ohne strenge internationale Sanktionen wird die israelische Regierung weiterhin das Völkerrecht und die Menschenrechte missachten und ihre Pläne zum Ausbau der Siedlungen vorantreiben.

". Der Brief sei von 190 ehemaligen Diplomaten unterzeichnet worden, die hochrangige Positionen innegehabt hätten. ... ... ..





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