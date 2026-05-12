Former National Player and Bayer Leverkusen's Record Goalscorer Supports 'Compass-Model' for Regionalliga Reform

The former National Player and Bayer Leverkusen's Record Goalscorer has expressed support for the 'Compass-Model' for the upcoming discussions on reforming the Regionalligen. The model aims to reduce the number of Regionalliga-Staffels from five to four and distribute the start places equally among all regions.

Der frühere Nationalspieler und Rekordtorschütze von Bayer Leverkusen spricht sich deutlich für das sogenannte "Kompass-Modell" aus. In den kommenden Wochen stimmen die Vereine über mögliche Reform en der Regionalligen ab.

"In den letzten 14 Jahren wurde teils sinnlos hin- und hergestritten. Immer wieder gab es aberwitzige Vorschläge, absurde Tricks und Finten der Verbände, die damals schon in der katastrophalen aktuellen Aufstiegsregelung mündeten," kritisiert Kirsten deutlich. Aktuell steigen nicht alle Meister der fünf Regionalligen direkt in die 3. Liga auf.

Nur die Sieger aus den Staffeln West und Südwest sind fest qualifiziert. Die Meister aus Bayern, Nord und Nordost müssen dagegen teilweise in Relegationsspielen gegeneinander antreten oder warten im Rotationsprinzip auf ihren direkten Aufstiegsplatz. Das von Kirsten unterstützte Reformmodell sieht vor, die Zahl der Regionalliga-Staffeln von fünf auf vier zu reduzieren. Statt bisher 90 Teams würden künftig nur noch 80 Viertligisten antreten.

Besonders ungewöhnlich: Die Einteilung der Ligen soll künftig mithilfe künstlicher Intelligenz erfolgen. Ziel wären möglichst kurze Fahrtwege, mehr regionale Duelle und flexiblere Grenzen statt starrer Zuordnungen nach Bundesländern.

"Jetzt ist der Moment, wo ihr als Vereine es in der Hand habt. Beendet diesen Schwachsinn und stimmt mit dem Kompass-Modell dafür, dass endlich alle Meister aufsteigen und alle Regionen gleichbehandelt werden!

", fordert Kirsten. Neben dem Kompass-Modell liegt auch das sogenannte Regionen-Modell auf dem Tisch. Dabei würden allerdings nicht alle Verbände gleich behandelt werden. Während die Regionalligen West und Südwest ihre festen Plätze behalten würden, müssten Bayern, Nord und Nordost ihre drei Staffeln zu nur noch zwei Ligen zusammenführen.

Für Kirsten ist das keine faire Lösung: "Wenn sich fünf Regionalliga-Gebiete so lange gestritten haben, ist es doch einfach vernünftig, wenn jeder gleich viel beiträgt, um zu vier Staffeln zu kommen.

" Und weiter: "Deshalb kann nur ein Kompass-Modell mit einer Gleichverteilung der Startplätze für alle die richtige Option sein. Alles andere ist ein fauler Kompromiss oder gar keiner!

" Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig fordert zudem mehr Vertrauen in den DFB, der das Modell selbst mitentwickelt hat. Am 14. Mai beraten die Verbandspräsidenten in Köln über die Zukunft des Regionalliga-Systems





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Regionalliga Compass-Model Reform Equal Distribution Trust In DFB

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