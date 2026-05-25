Formula 1 Set for Major Changes in 2026

The 2026 Formula 1 season is set to see major changes with new engines, aerodynamics and two new teams. Sky has secured exclusive rights to broadcast the entire season live while RTL has secured rights for select races. However, due to logistical issues, live broadcast rights are still undecided as of 14 April 2022. No live broadcasts have been confirmed as of now.

Die Formel-1-Saison 2026 markt eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. Platz drei im letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi reichte Norris, um sich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen erstmals den WM-Titel zu schnappen.

Für McLaren war es der erste Triumph seit 2008. In der Saison 2026 werden die Karten aber komplett neu gemischt. Denn es gibt zahlreiche technische Neuerungen. Welches Team kann sich am besten an die neuen Gegebenheiten anpassen?

Wie schlagen sich die Debütanten? Und wo könnt ihr das alles live verfolgen? Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne (Australien) statt.

Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen, durch den Krieg imEleven Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt.

Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.

Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht.

Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt





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