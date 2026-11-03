Forsa Sorgenbarometer: Frauen besorgter über Krieg und Rechtsextremismus

Das Forsa Sorgenbarometer von RTL und ntv zeigt deutliche Unterschiede zwischen Geschlechtern und Altersgruppen. Frauen ängstigen sich stärker vor Krieg und Extremismus, junge Menschen vor Regierung und Preisen.

Das jüngste Sorgenbarometer, das das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Sender RTL und ntv durchgeführt hat, offenbart tief greifende psychologische und gesellschaftliche Spannungen in der Bundesrepublik. Die repräsentative Umfrage, die am 22. und 23. Oktober 2026 mit 1.009 Bundesbürgern durchgeführt wurde, legt nahe, dass Frauen sich在当前 deutlich stärker durch gesellschaftliche und politische Entwicklungen verunsichert fühlen als ihre männlichen Mitbürger. Die Ergebnisse basieren auf einer Liste von 16 spezifischen Themen und gesellschaftlichen Trends, bei denen die Teilnehmer angeben mussten, ob diese Aspekte für sie sehr große, große, weniger große oder keine Sorgen darstellen.

Geschlechtsspezifische Ängste vor Krieg und Extremismus

Der auffälligste Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt sich bei der Befürchtung, dass Deutschland in einen bewaffneten Konflikt hineingezogen werden könnte. Während 68 Prozent der Frauen diese Entwicklung als sehr großes oder großes Sorgenkind einstufen, liegen die Männer mit 47 Prozent deutlich niedriger. Diese fast 20-prozentige Lücke unterstreicht, wie unterschiedlich die Wahrnehmung der aktuellen sicherheitspolitischen Lage ist. Besonders im internationalen Kontext wirkt sich diese Unsicherheit direkt auf die persönliche Wohlbefinden aus, da viele Bürgerinnen und Bürger die geopolitischen Verwerfungen als direkte Bedrohung ihrer eigenen Lebenssituation begreifen.

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Auch bei der Einschätzung der politischen Landschaft klaffen die Meinungen weit auseinander, insbesondere wenn es um die Zunahme des Rechtsextremismus geht. Hier machen sich 77 Prozent der Frauen große Sorgen, im Vergleich zu 64 Prozent der Männer. Die Angst vor einer Polarisierung der Gesellschaft und der damit verbundene Verlust von Sicherheit im öffentlichen Raum scheint bei Frauen dominanter zu sein. Diese Daten spiegeln nicht nur aktuelle Wahlergebnisse wider, sondern deuten auch auf eine wachsende Sorge hin, dass demokratische Strukturen und der gesellschaftliche Zusammenhalt durch extreme politische Kräfte unter Druck geraten könnten.

Gleichzeitig zeigt sich ein umgekehrtes Bild bei Themen, die traditionell als sicherheitsrelevante oder migrationsbezogene Themen kategorisiert werden. Nur bei der Zunahme des Linksextremismus und den Folgen von Zuwanderung sind Männer besorgter als Frauen. Bei Linksextremismus sehen 63 Prozent der Männer und 57 Prozent der Frauen ein großes Problem. Bei den Folgen der Zuwanderung liegen Männer mit 58 Prozent vor Frauen mit 54 Prozent. Diese kleinen, aber messbaren Unterschiede weisen darauf hin, dass die Priorisierung von Bedrohungen stark von persönlichen Erfahrungen und der sozialen Umgebung der Befragten abhängt.

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Junge Generation fokussiert auf Wirtschaft und Bildung

Die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen zeigt ein spezifisches Sorgenprofil, das stark von ökonomischen Zukunftsängsten geprägt ist. Für 90 Prozent dieser jungen Erwachsenen ist es die größte Sorge, dass die Bundesregierung mit den Problemen des Landes überfordert ist. Dieses Vertrauen in die politischen Institutionen ist deutlich niedriger als in älteren Generationen und spiegelt eine generative Kluft wider, die sich in fast jedem politischen Diskurs zeigt. Direkt gefolgt von diesem Vertrauensverlust sehen 88 Prozent steigende Preise als massive Belastung für ihre Lebensqualität.

Neben der ökonomischen Instabilität beunruhigen die 18- bis 29-Jährigen auch soziale und ökologische Folgen stark. Sowohl die Sicherheit der Renten als auch die Zunahme des Rechtsextremismus sorgen jeweils 83 Prozent dieser Altersgruppe große Sorgen. Besonders herausstechend ist die hohe Empfindlichkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels: 77 Prozent der jungen Erwachsenen machen sich hierüber große oder sehr große Sorgen, was deutlich über dem Bevölkerungsdurchschnitt von 64 Prozent liegt. Diese Diskrepanz unterstreicht, dass junge Menschen die ökologische Krise als direkte existenzielle Bedrohung wahrnehmen, die ihre eigene Zukunft unweigerlich prägen wird.

Ein weiteres wichtiges Feld ist das Schul- und Bildungssystem. 75 Prozent der unter 30-Jährigen äußern hier große oder sehr große Sorgen, obwohl das Thema innerhalb ihrer Top-Liste erst an achter Stelle steht. Neben Regierung, Preisen, Renten, Rechtsextremismus, Klimawandel, Bildung und sozialen Ungleichheiten (76 Prozent) sorgen sich junge Erwachsene auch um steigende Wohnkosten (79 Prozent). Diese Kombination aus wirtschaftlichem Druck und politischem Misstrauen formt ein starkes Bewusstsein für eigene Hilfsbedürftigkeit, das sich in politischem Aktivismus oder Wahlenthaltung niederschlagen kann.

Ältere Generation und urbaner Raum prägen Sicherheitsdiskurs

Bei den Befragten ab 60 Jahren dominieren andere Sorgen, die stärker mit persönlicher Sicherheit und traditioneller Stabilität verbunden sind. Das Ausmaß von Kriminalität bereitet 81 Prozent der Älteren große oder sehr große Sorgen, im Vergleich zu nur 50 Prozent der 18- bis 29-Jährigen. Dieser massive Unterschied zeigt, dass die Wahrnehmung von Sicherheit im öffentlichen Raum generationenübergreifend unterschiedlich gefärbt ist. Ältere Bürger fühlen sich häufiger bedroht und suchen nach konservativeren Lösungen zur Wiederherstellung von Ordnung, während jüngere Generationen strukturelle Probleme in den Mittelpunkt stellen.

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Auch bei der Beurteilung politischer Extremformen gibt es deutliche Altersunterschiede. Eine Zunahme des Linksextremismus beunruhigt 74 Prozent der älteren Befragten, während nur 38 Prozent der jungen Erwachsenen diese Sorge teilen. Ähnlich verhält es sich bei der Angst vor einem Kriegseintritt Deutschlands: 68 Prozent der über 60-Jährigen äußern diese Sorge, unter den unter 30-Jährigen sind es 46 Prozent. Diese Daten legen nahe, dass ältere Menschen, die historische Erfahrungen mit Konflikten haben, die aktuelle geopolitische Lage als akuter wahrnehmen.

Der Wohnraum bleibt ein übergreifendes Problem, das jedoch in städtischen Ballungszentren noch verschärft wird. Besonders Bewohner der größten Städte mit mindestens 500.000 Einwohnern machen sich mit 84 Prozent große Sorgen über steigende Wohnkosten. In kleineren Orten liegen diese Werte zwischen 70 und 74 Prozent. Interessanterweise sind Großstadtbewohner weniger von Linksextremismus betroffen: In Städten ab 100.000 Einwohnern äußern 47 bis 48 Prozent Sorgen, während es in kleineren Gemeinden 64 bis 67 Prozent sind. Diese geografischen Disparitäten zeigen, dass die soziale Fragmentierung in ländlichen Räumen und Kleinstädten stärker ausgeprägt sein könnte als in metropolenorientierten Zentren.