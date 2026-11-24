Laut Trendbarometer von RTL und ntv ist Friedrich Merz auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Die Unzufriedenheit steigt weiter an, während die Parteiencamps unverändert bleiben.

Die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit Bundeskanzler Friedrich Merz ( CDU) hat laut dem aktuellen Trendbarometer von RTL und ntv erneut zugenommen. In der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Forsa äußerten sich zwei Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche kritisch zur Arbeit Merz. Zufrieden zeigten sich lediglich elf Prozent, was einem Rückgang von einem Punkt im Vergleich zur vorherigen Erhebung entspricht.

Historische Kritik an Kanzlerarbeit

Selbst unter den Anhängerinnen und Anhängern der Union überwiegt die Kritik an der Regierungsführung deutlich. Sechzig Prozent der CDU- und CSU-Wähler äußerten sich in der Umfrage unzufrieden mit Merz, während nur neununddreißig Prozent zufrieden waren. Die Ablehnung war unter den Wählerinnen und Wählern der übrigen Parteien jeweils noch viel größer. Von den Anhängerinnen und Anhängern des Koalitionspartners SPD äußerten sich eighty-six Prozent unzufrieden mit dem Kanzler.

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So bodenlos schlecht wurde in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik noch kein Kanzler bewertet. Selbst Friedrich Merz Vorgänger Olaf Scholz, der ebenfalls sehr unbeliebt war, erreichte in vergleichbaren Erhebungen nie derartig niedrige Werte wie der aktuelle Regierungschef. Die Daten zeigen eine klare Distanzierung der Bevölkerung von der aktuellen politischen Führungsspitze.

Parteipolitische Konstanz trotz Krise

Unverändert blieben die Zustimmungswerte der Parteien im Vergleich zur Vorwoche. Die Alternative für Deutschland bleibt mit sechundzwanzig Prozent vorn, gefolgt von der Union mit einundzwanzig Prozent. Die Grünen liegen auf dem dritten Platz mit sechzehn Prozent, gefolgt von der SPD mit dreizehn Prozent und der Linken mit elf Prozent.

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Alle übrigen Parteien bleiben weiterhin unterhalb der Fünfprozenthürde. Dies bedeutet, dass sich die aktuelle politische Landkarte in Deutschland stabilisiert hat, obwohl die persönliche Bewertung des Regierungschefs weiterhin massiv gegen ihn spricht. Die Differenz zwischen den beiden größten politischen Lagern bleibt mit fünf Prozentpunkten relativ gering.

Methodik und statistische Basis

Das Institut Forsa befragte für diese Erhebung vom siebzehnten bis zum dreiundzwanzigsten November insgesamt zwei tausendfünfhundert Wahlberechtigte. Die statistische Fehlertoleranz wurde mit plusminus zwei kommafünf Prozentpunkte angegeben. Diese Basis sichert die Aussagekraft der Ergebnisse für den aktuellen politischen Diskurs in Deutschland.