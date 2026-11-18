Eine neue Forsa-Umfrage zeigt erschreckende Werte für Kanzler Friedrich Merz. Nur 12 Prozent sind zufrieden, 86 Prozent urteilen negativ. details zur Unzufriedenheit.

Die aktuelle Umfragewerte des Meinungsforschungsinstituts Forsa stellen Kanzler Friedrich Merz und seine Koalition vor ein massives Legitimitätsproblem. Nur noch zwölf Prozent der Deutschen sind mit der Arbeit der Bundesregierung zufrieden. Gleichzeitig stellen 86 Prozent der Befragten der aktuellen Politik ein schlechtes Zeugnis aus. Dieser hohe Wert bei der Unzufriedenheit ist laut der Umfrage noch nie zuvor registriert worden.

Selbstkritik an der Kanzlerführung

Die Bewertung der Führungsstärke von Bundeskanzler Friedrich Merz fällt besonders kritisch aus. Sechsundsechzig Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass sich Merz innerhalb der Koalition nicht durchsetzen kann. Ein historischer Vergleich zeigt, dass diese Skepsis tief verwurzelt ist: Im August 2023 hielten bereits sechzigdrei Prozent den damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz für führungsschwach. Der Trend zur Infragestellung der Exekutive bleibt also stabil.

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Die interne Dynamik der schwarz-rotten Koalition trägt erheblich zu diesem negatives Image bei. Sechsundsechzig Prozent der Bürger ärgern sich über die offenen Auseinandersetzungen zwischen den Regierungsparteien. Nur ein Drittel, also dreiunddreißig Prozent, haben Verständnis für diese Konflikte. Die Spaltung ist dabei fast ausgeglichen: Fünfzig Prozent halten die Koalition für handlungsunfähig, während vierzigneun Prozent ihr weiterhin Handlungsfähigkeit zutrauen.

Vertrauensverlust in alle Parteien

Das Problem geht über die aktuelle Regierung hinaus. Fünfundsiebzig Prozent der Befragten trauen keiner der bestehenden Parteien zu, die Probleme in Deutschland zu lösen. Dies deutet auf ein tiefes Misstrauen in das gesamte politische System hin. Der Rückgang der Zufriedenheit ist seit Juli deutlich sichtbar, als noch achtzehn Prozent der Befragten die Regierungsarbeit positiv bewerteten. Innerhalb weniger Monate ist dieser Wert auf zwölf Prozent gesunken.

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In der Sonntagsfrage bleibt die Alternative für Deutschland (AfD) weiterhin die stärkste Kraft, jedoch schrumpft ihr Vorsprung. Der Unterschied zur Union beträgt nun fünf Prozentpunkte, nachdem er zuvor noch bei sieben Prozentpunkten lag. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und kommt auf zweiundzwanzigig Prozent. Die Union verbessert sich hingegen um einen Punkt und erreicht zweiundzwanzigig Prozent.

Positionen der Opposition und Kleinteiligkeit

Bei den übrigen Parteien zeigt sich ein unverändertes Bild. Die Grünen bleiben bei sechzehn Prozent, die SPD bei dreizehn Prozent und Die Linke bei elf Prozent. Die Freie Demokratische Partei (FDP) bleibt mit vier Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde und verliert damit ihre Grundlage für eine direkte parlamentarische Repräsentation. Die Datenlage von Forsa zeigt somit eine politisch gespaltene, aber unzufriedene Bevölkerung.