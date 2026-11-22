Erst kreisten sie umeinander, dann blieb nur noch einer übrig. Astronomen haben eine Sternverschmelzung in einer Nachbargalaxie beobachtet.

Im Inneren eines Superriesen ist ein Stern mit etwa 70 Prozent der Sonnenmasse verschwunden. Das Doppelsternsystem trug die Bezeichnung Bao und befand sich in der Nachbargalaxie Andromeda.

Laut derLange Zeit bewegten sich beide Sterne auf einer gemeinsamen Umlaufbahn. Dann berührte der kleinere Begleiter die weit ausgedehnte Außenhülle des Riesen. Gas umgab daraufhin beide Sterne und bremste den kleineren Himmelskörper bei jeder Umkreisung weiter ab. Innerhalb von ungefähr sieben Jahren spiralisierte der Begleiter nach innen.

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Er erreichte schließlich den Kern des größeren Sterns und löste einen starken Ausbruch aus.

„Es war fast wie eine Bombe, die in einem lebenden Stern explodiert“, sagte der beteiligte Astronom Kishalay De. Im Dezember 2025 lieferten Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops der Nasa den endgültigen Beweis, der es den Forschern ermöglichte, die Ereignisse vor, während und nach der Verschmelzung eines Doppelsternsystems mit dem Spitznamen „Bao“ in der Andromeda-Galaxie vollständig zu rekonstruieren. Bereits im Jahr 2023 hatten Forscher bei Bao ungewöhnliche Veränderungen im Infrarotbereich bemerkt. Spätere Messungen zeigten eine Aufhellung und wachsende Staubmengen.

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Nach dem Ausbruch im Herbst 2025 untersuchte das Der große Stern besaß vor dem Ereignis etwa die siebenfache Masse der Sonne und war deutlich größer als diese. Anders als bei manchen vergleichbaren Systemen blieb kein enges Sternpaar zurück. Künftige Beobachtungen sollen klären, wie sich der einzelne, möglicherweise verjüngte Stern nach der Verschmelzung entwickelt. Die Andromeda-Galaxie, auch M31 genannt und Heimatort des Bao-Systems, gehört gemeinsam mit der Milchstraße zu den größten Spiralgalaxien der Lokalen Gruppe.

Der Zusammenschluss umfasst zudem zahlreiche kleinere Galaxien. Wie eine im Fachjournal „Ob beide Galaxien tatsächlich kollidieren, bleibt aber offen. Forschende werteten dafür Daten der Weltraummission Gaia und des Hubble-Teleskops aus. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation