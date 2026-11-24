Wissenschaftler der Universität Kopenhagen haben das Krebsmedikament Paclitaxel erstmals in Tabakpflanzen synthetisiert. Die Studie zeigt Potenzial für die Biopharmazie.

Wissenschaftler der Universität Kopenhagen haben einen Meilenstein in der Pharmaproduktion erreicht, indem sie den Wirkstoff Paclitaxel in Tabakpflanzen synthetisieren konnten. Das Team um Sotirios Kampanis aus Frederiksberg schleuste die genetischen Baupläne für zwanzig verschiedene Enzyme der Pazifischen Eibe in die Zellen australischer Tabakverwandter ein. Dieser Ansatz demonstriert, dass sich komplexe Synthesewege in fremden Wirtszellen vollständig zusammensetzen lassen, was die Leistungsfähigkeit von Pflanzen als Werkzeug der Wirkstoffentwicklung unterstreicht.

Komplexe Synthese in transienten Pflanzenzellen

Die ursprüngliche Gewinnung von Paclitaxel erfolgt traditionell aus der Rinde der Pazifischen Eibe, was große Mengen an Eibenrinde zur Ernte erfordert. Ein halbsynthetisches Verfahren, bei dem eine Vorstufe aus Eibennadeln isoliert und im Labor weiterverarbeitet wird, erwies sich ebenfalls als wenig effektiv. Um diese Ineffizienz zu überwinden, verwendeten die Forscher der Universität Kopenhagen eine temporäre genetische Modifikation. Sie brachten die Eibengene nicht dauerhaft ins Erbgut, sondern nur transient, also vorübergehend, in die Blätter ein.

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Trotz dieser vorübergehenden Veränderung gelang die Herstellung von Paclitaxel in Mengen, die mit der herkömmlichen Gewinnung aus Eibenrinde vergleichbar sind. Der Pharmakologe Erik Klaproth von der Technischen Universität Dresden betonte im Science Media Center, dass es bemerkenswert sei, dass sich ein solcher Syntheseweg mit rund zwanzig Enzymen in einem fremden Wirt überhaupt vollständig zusammenbauen lässt. Dies zeigt das immense Potenzial pflanzenbasierter Produktionssysteme für zukünftige Arzneimittelentwicklungen.

Kritische Einordnung durch Fachexperten

Heribert Warzecha, Botanikprofessor der Technischen Universität Darmstadt, würdigte die Studie als wichtigen Beitrag zum Verständnis der biochemischen Prozesse. Er betonte jedoch, dass das Verfahren aktuell keinen direkten Vorteil gegenüber etablierten Methoden bietet. Die bisherigen Produktionsverfahren in Eiben-Zellkulturen seien bereits kostenoptimiert. Für einen Wettbewerbsvorteil müsste der Ertrag zehn- bis hundertmal höher sein oder die Kosten müssten entsprechend drastisch sinken, was beim aktuellen Stand nicht der Fall ist.

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Der Bioverfahrenstechniker Johannes Buyel von der Wiener Universität für Bodenkultur nannte die Konzentration von 61 Gramm Paclitaxel pro Tonne Trockenmasse Tabak als sehr gering. Er hält es für unwahrscheinlich, dass sich hier ein sinnvoller industrielles Prozess etablieren lässt. Nicht alle Wirkstoffe eignen sich für die Produktion in Pflanzen. Oft sind Zellkulturen der einfachere und effizientere Weg, solange die Zellen stark vermehrt und in großen Fermentern gezüchtet werden können.

Herausforderungen bei Reinigung und Skalierung

Ein entscheidender Faktor für die praktische Anwendbarkeit ist die Reinheit des Produkts. Selbst kleinste Rückstände von Tabak-, Bakterien- oder Säugetierzellen können bei Patienten Immunreaktionen auslösen. Die Herausforderung liegt darin, die Substanz sauber von den Resten des produzierenden Organismus zu trennen. Zudem gibt es bislang zu wenig Hersteller, die pflanzlich produzierte rekombinante Wirkstoffe in Arzneimittelqualität und marktrelevanten Mengen liefern können.

Um ein produktionsreifes Verfahren zu entwickeln, müssten die Eibengene dauerhaft ins Erbgut der Pflanzen eingebaut werden, um eine stabile Vererbung und Produktion auf großen Feldern zu gewährleisten. Erik Klaproth bleibt dennoch zuversichtlich, dass sich das Feld in diese Richtung entwickelt. Er erwartet, dass künftige Unternehmen in der Lage sein werden, reproduzierbare und skalierbare Gesamtprozesse für die pflanzliche Arzneimittelproduktion zu etablieren und so den Markt nachhaltig zu verändern.