Forschung: Katzen miauen gezielt zur Kommunikation mit Besitzern

Studie der Uni São Paulo zeigt, dass Katzen 16-mal häufiger miauen, wenn Menschen im Raum sind. Die Tiere nutzen den Laut strategisch, um Hilfe bei Hindernissen wie verschlossenen Futterboxen zu erhalten.

Katzen besitzen eine ausgefeilte Strategie zur menschlichen Interaktion, die über reine Hungerzeichen hinausgeht. Eine aktuelle Untersuchung an der Universität São Paulo in Brasilien liefert den wissenschaftlichen Beweis, dass Hauskatzen ihre Lautäußerungen gezielt einsetzen, um die Aufmerksamkeit ihres Besitzers auf konkrete Probleme zu lenken.

Experimentelle Methodik der Studie

Die Wissenschaftler um die leitenden Forscher der Universität São Paulo untersuchten detailliert das Verhalten von 38 Hauskatzen. Das Experiment war so konzipiert, dass das Lieblingsfutter der Tiere in einer durchsichtigen, aber verschlossenen Plastikbox versteckt wurde. Die Katzen sahen und rochen das Leckerli, hatten jedoch keine Möglichkeit, es selbstständig zu öffnen.

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Die Beobachtungsphase umfasste insgesamt 86 Sitzungen, die jeweils eine Minute dauerten. In jeder dieser Situationsanalysen wurde geprüft, wie sich die Tiere verhielten, wenn sie allein in einem Raum waren, im Gegensatz zu Situationen, in denen ein aufmerksamer Besitzer direkt anwesend war.

Statistische Analyse der Miau-Lautstärke

Die erhobenen Daten zeigen ein klares und statistisch signifikantes Muster im Verhalten der Tiere. Wenn die Katzen allein im Raum waren, produzierten sie durchschnittlich 20 Miau-Laute. In Anwesenheit eines menschlichen Beobachters erhöhte sich diese Frequenz drastisch.

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Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Katze miaute, war in Anwesenheit einer Person rund 16-mal höher als im Alleingang. Dieser eklatante Unterschied in der Kommunikationshäufigkeit weist darauf hin, dass das Miauen nicht nur ein zufälliger Ausdruck von Unbehagen oder Hunger ist.

Strategische Zielgerichtetheit des Verhaltens

Neben der Lautstärke analysierten die Forscher auch die visuelle Kommunikation der Tiere. Es zeigte sich, dass die Katzen ihren Besitzer direkt ansahen, sobald das Hindernis auftrat. Viele Tiere blickten abwechselnd zwischen dem menschlichen Gegenüber und der verschlossenen Futterbox hin und her.

Diese Muster deuten darauf hin, dass die Katzen ihr Verhalten anpassen, um die Aufmerksamkeit eines Menschen zu suchen, der in der Lage ist, das Problem zu lösen. Im Gegensatz dazu standen sie häufiger still und starrten zur Tür, wenn sie keine menschliche Hilfe erwarten konnten.

Grenzen der menschlichen Manipulation

Trotz dieser Erkenntnisse geht die Studie nicht so weit, zu behaupten, dass Katzen Menschen bewusst Befehle erteilen oder sie manipulieren. Die Ergebnisse beweisen nicht, dass die Tiere kognitiv verstehen, dass Menschen die mechanische Handlung des Öffnens der Box ausführen können.

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Ein weiterer kritischer Punkt ist die Stichprobengröße. Die Studie basierte ausschließlich auf 38 Katzen, die von ihren Besitzern als besonders gesprächig eingestuft wurden, da sie ohnehin häufig rund ums Futter miauen. Es bleibt offen, ob weniger aktive Katzen dieselben Strategien anwenden.

Ausblick auf weitere wissenschaftliche Analysen

Diese Untersuchung der Universität São Paulo liefert einen wichtigen Baustein für das Verständnis der Mensch-Tier-Kommunikation. Sie zeigt, dass Katzen soziale Intelligenz besitzen, um ihre Umwelt strategisch zu gestalten, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Weitere Untersuchungen müssen nun klären, wie sich das Verhalten unterschiedlicher Katzenrassen und Individuen darstellt.

Die Forschungslücke betrifft insbesondere die Reaktion von Katzen, die normalerweise ruhig sind. Ob diese dieselben kommunikativen Muster zeigen, wenn ein Hindernis auftaucht, müssen zukünftige Studien aufzeigen, um ein umfassendes Bild des tierischen Verhaltens zu erhalten.