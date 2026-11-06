Forschung: Kraken und ihre Strategie beim Durchzwängen kleiner Öffnungen

Studie von Wenci Xin: Kraken nutzen Arme als Maßstab für Öffnungen. Erkenntnisse für Softroboter und das Verständnis der tierischen Flexibilität.

Forscher um Wenci Xin von der National University of Singapore haben neue Einblicke in die einzigartige Fähigkeit von Kraken gewonnen, sich durch extrem enge Öffnungen zu zwängen. Die Studie zeigt, dass die Tiere dabei strategisch vorgehen, um ihre flexible Körperform optimal zu nutzen.

Forschungsmethodik und Versuchsaufbau

Das Team testete die Fähigkeiten der Kopffüßer, indem es ihnen Löcher als Fluchtmöglichkeit in ihren Boxen anbot. Die Größe dieser Öffnungen variierte gezielt: Sie waren entweder bis zu fünf Millimeter kleiner oder fünf Millimeter größer als der jeweilige Augenabstand der Tiere. Dieser Abstand diente als präziser Maßstab, da er einen direkten Hinweis auf die Größe der harten Knorpelkapsel liefert, die das Zentralnervensystem umschließt. Die Kraken hatten einen Augenabstand von 15 bis 35 Millimeter. Die Forscher filmten die Versuche der Tiere, um ihre Bewegungsabläufe genau zu analysieren.

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Unterschiedliche Strategien bei verschiedenen Lochgrößen

Zwei deutlich erkennbare Strategien wurden bei den Versuchen identifiziert. Bei größeren Löchern erkundeten gewöhnliche Kraken die Öffnung zunächst mit einem Arm. Danach zwängten sie weitere Arme hindurch, bis das Loch komplett ausgefüllt war. Schließlich drückten sie mit den Armen, die sich bereits auf der anderen Seite der Öffnung befanden, kräftig gegen die Wand um das Loch herum. Dadurch zwängten sie den Kopf, den Mantel und die restlichen ihrer insgesamt acht Arme durch die Öffnung. Dieser Prozess nutzte die Arme als Werkzeug, um den Rest des Körpers nachzuziehen.

Bei kleineren Öffnungen änderte sich die Strategie grundlegend. Beim kleineren Loch zwängten die Kraken im letzten Schritt erst sämtliche Arme hindurch, bevor der Kopf und der Mantel folgten. Dieser umgekehrte Ablauf zeigt, wie flexibel die Tiere auf die Gegebenheiten der Öffnung reagieren. Sie passen ihre Technik an die Enge der Passage an, um durchzukommen.

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Artenunterschiede und Grenzen der Studie

Die Untersuchung deckte auch Unterschiede zwischen den Arten auf. Mexikanische Vieraugenkraken gingen beim größeren Loch identisch vor wie die gewöhnlichen Kraken. Beim kleineren Loch erkundeten sie diese jedoch gar nicht erst. Für diese Art wurden vier Tiere getestet. Im Gegensatz dazu wurden nur drei gewöhnliche Kraken getestet, sodass die Ergebnisse für diese Gruppe nicht verallgemeinert werden können. Die kleine Anzahl der Probanden schränkt die statistische Aussagekraft der Studie für bestimmte Arten ein.

Fehlgeschlagene Versuche und praktische Anwendungen

Nicht alle Versuche verliefen erfolgreich. Fehlgeschlagene Versuche deuten darauf hin, dass Kraken möglicherweise nicht präzise einschätzen können, ob sie durch eine Öffnung passen. Dies zeigt, dass ihre Einschätzungsfähigkeit begrenzt ist, selbst bei hoher Flexibilität. Wenci Xin sieht einen potenziellen praktischen Nutzen der Erkenntnisse für das Design spezieller Softroboter. Diese könnten etwa bei Such- oder Erkundungsmissionen zum Einsatz kommen. Die Fähigkeit, sich durch winzige Löcher zu zwängen, ist für Roboter in unzugänglichem Gelände wertvoll. Die Forschung unterstreicht die Bedeutung der natürlichen Inspiration für technische Innovationen in der Robotik.