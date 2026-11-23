Professor Henning Wackerhage erforscht an der TU München, wie Muskelwachstum Fettzellen schrumpfen lässt. Neue Ansätze könnten den Muskelabbau bei Diäten verhindern und die Wirksamkeit von Abnehmspritzen verbessern.

Professor Henning Wackerhage von der Technischen Universität München erforscht aktuell die physiologischen Mechanismen, durch die wachsende Muskulatur das körpereigene Fettgewebe reduzieren kann. Auf dem kürzlich stattfindenden Fitnesswissenschaftskongress in Düsseldorf präsentierte er seine Erkenntnisse über die Interaktion zwischen Muskelaufbau und Fettstoffwechsel. Diese Forschungsarbeiten zielen darauf ab, die negativen Begleiterscheinungen konventioneller Diäten zu minimieren und neue therapeutische Optionen für die Behandlung von Übergewicht zu entwickeln, ohne die wertvolle Muskelmasse des Patienten zu opfern.

Die Sushi-Bar-Hypothese und Nährstoffkonkurrenz

Henning Wackerhage, Professor an der TU München, erklärt die Reduktion von Fettgewebe durch ein anschauliches Modell, das er als Sushi-Bar-Hypothese bezeichnet. Wenn die Muskulatur wächst, entzieht sie dem Blutkreislauf eine massive Menge an notwendigen Baustoffen und Nährstoffen, sodass für andere Gewebetypen weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Er vergleicht diesen Prozess mit einem extrem hungrigen Kunden in einem Sushi-Restaurant, der fast alle verfügbaren Speisen vom Förderband entfernt und somit den anderen Gästen, symbolisiert durch das Fettgewebe, das Angebot verknappen.

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Diese Interpretation legt nahe, dass das Muskelwachstum nicht nur passiv Energie verbraucht, sondern aktiv einen Wettlauf um die verfügbaren Nährstoffe im Körper gewinnt. Durch die intensive Anreicherung der Muskulatur mit Proteinen und anderen Aufbaustoffen wird der Stoffwechsel so umgestellt, dass Fettresourcen eher abgebaut werden, um den erhöhten Bedarf der Muskeln zu decken. Dieser Mechanismus könnte erklären, warum körperliche Aktivität und Ernährungsumstellungen oft synergistisch wirken, wenn der Fokus auf dem Muskelaufbau liegt.

Suche nach hemmenden Myokinen und Botenstoffen

Neben dem reinen Nährstoffentzug untersucht das Forschungsteam um Henning Wackerhage, Professor an der TU München, ob Muskeln chemische Signale an das Fettgewebe senden. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Muskeln bestimmte Botenstoffe, sogenannte Myokine, ausschütten, die direkt auf die Fettzellen einwirken und deren Funktion unterdrücken oder ihren Abbau fördern. Dieses zweite Modell geht über die reine Konkurrenz um Energie hinaus und betrachtet Muskeln als aktive hormonale Drüsen, die den Fetthaushalt regulieren.

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Derzeit suchen die Forscher nach dem spezifischen Myokin, das für diese unterdrückende Wirkung auf das Fettgewebe verantwortlich sein könnte. Die Identifizierung dieses Stoffes wäre ein bedeutender Durchbruch, da sie den genauen molekularen Pfad aufzeigen würde, über den Muskeln das Körpergewicht beeinflussen. Solche Erkenntnisse könnten die Basis für neue Medikamente bilden, die ähnlich wie natürliche Myokine wirken und den Fettabbau anregen, ohne dass eine intensive körperliche Betätigung erforderlich wäre.

Klinische Studien mit Bimagrumab und Muskelerhalt

Die Bedeutung dieser Forschung zeigt sich insbesondere im Kontext des experimentellen Wirkstoffs Bimagrumab, der in klinischen Studien erforscht wird, da er das Muskelwachstum signifikant fördert. In einer konkreten Studie nahmen Probanden durch die Gabe des Wirkstoffs nicht nur mehr als 7 kg an Fettgewicht ab, sondern steigerten gleichzeitig ihre fettfreie Körpermasse, zu der die Muskulatur zählt. Dies stellt einen Paradigmenwechsel dar, da herkömmliche Abnehmspritzen oder Diäten oft mit einem erheblichen Verlust an Muskelmasse einhergehen, was den Grundumsatz langfristig senkt.

Für Hersteller von Abnehmspritzen ist diese Entwicklung von großem Interesse, da Bimagrumab potenziell den Muskelverlust bei starkem Gewichtsabbau begrenzen oder sogar umkehren könnte. Allerdings ist die Kausalität noch nicht vollständig geklärt, da Bimagrumab auch direkte Wirkungen auf das Fettgewebe selbst haben kann. Der Forschungsstand bestätigt lediglich, dass der Wirkstoff primär am Muskel ansetzt und der Rückgang der Fettpolster eine indirekte Folge dieser muskelstimulierenden Wirkung ist.

Alltagspraxis und Krafttraining als Basis

Professor Henning Wackerhage, Professor an der TU München, hebt Bodybuilder als faszinierende natürliche Modelle hervor, da diese in Trainingsphasen bis zu 4000 Kilokalorien pro Tag aufnehmen können, ohne zuzunehmen. Bei diesen Personen gehen die Kalorien fast ausschließlich in den Muskelaufbau, was demonstriert, dass eine hohe metabolische Nachfrage der Muskulatur das Fettwachstum effektiv blockieren kann. Diese Beobachtung unterstreicht die These, dass starke Muskelstimulation die Energieflüsse im Körper so umlenkt, dass Fettreserven nicht zur Speicherung, sondern zur Deckung des hohen Aufbaubedarfs herangezogen werden.

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Krafttraining bleibt daher die wichtigste natürliche Strategie, um den Fettabbau zu unterstützen und gleichzeitig die fettfreie Masse zu erhalten. Studien zeigen, dass eine kalorienreduzierte Ernährung in Kombination mit Krafttraining zu einem Gewichtsverlust von gut fünf Kiloprimus führt, wobei die Muskelmasse im Durchschnitt nahezu konstant bleibt. Im Vergleich dazu führt die alleinige kalorienreduzierte Ernährung zu einem Verlust von rund einem Kilogramm mehr, der jedoch oft auf Muskelabbau zurückzuführen ist und den langfristigen Erfolgs der Diät gefährdet.