Forschungsministerin Dorothee Bär rechnet nicht mehr mit einer schnellen Reform der Ausbildungsförderung BAföG

Die Forschungsministerin Dorothee Bär hat ihre Erwartungen an eine schnelle Reform der Ausbildungsförderung BAföG zurückgenommen. Sie sagte, dass ihr Haus alle Weichen für die Reform gestellt habe und auch im Zeitplan sei. Allerdings habe sie auch gehört, dass die Reform von den Regierungsfraktionen nicht mehr unterstützt werde.

Berlin - Die Forschungsministerin Dorothee Bär hat ihre Erwartungen an eine schnelle Reform der Ausbildungsförderung BAföG zurückgenommen. Sie sagte, dass ihr Haus alle Weichen für die Reform gestellt habe und auch im Zeitplan sei.

Allerdings habe sie auch gehört, dass die Reform von den Regierungsfraktionen nicht mehr unterstützt werde. Die Reform war ursprünglich für das Wintersemester 2026/27 geplant. Bär zeigte Verständnis für einen möglichen Stopp der Reform. Sie sagte, dass es nachvollziehbar sei, wenn Pflegebedürftige sparen sollten und beim Elterngeld Kürzungen vorgenommen würden, aber gleichzeitig große zusätzliche Leistungen versprochen würden.

Politik bestehe darin, Prioritäten zu setzen und tragfähige Gesamtpakete zu schnüren. Bär beschrieb die Situation für Studierende in Deutschland als sehr privilegiert. Sie sagte, dass es keine Studiengebühren gebe und der Staat vielen jungen Menschen ermögliche, ein Studium zu beginnen. Es sei auch kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium jobben.

Sie selbst habe neben ihrem Studium gejobbt. Die Ministerin kündigte Verbesserungen bei der Information über einen möglichen BAföG-Bezug an. Auf dem Portal bafoeg-digital werde ein KI-gestützter Chatbot eingebunden, der Fragen beantworte und beim Ausfüllen des Antrags unterstütze. Das neue Tool werde voraussichtlich noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen.

Bär sagte zugleich eine rasche Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes zu. Ziel sei, besser zu werden bei den Befristungen. Der Gesetzentwurf sei jetzt in die Länder- und Verbändeanhörung gegangen, die Verhandlungen zwischen Union und SPD liefen gut





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