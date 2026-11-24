Hätten der Bund und das Saarland früher beim Helmholtz-Zentrum eingreifen müssen? Die Gesellschafter schweigen, der Bund beruft sich aufs „Staatswohl“. Die Opposition fordert Aufklärung.

Der Bund hat bisher Kosten in Höhe von 1.714.544,18 Euro für einen Sonderprüfer am Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken getragen. Der Abschlussbericht der Sonderprüfung umfasst rund 400 Seiten, ist geheim eingestuft und wurde nach knapp drei Monaten erstellt.

Das Bundesforschungsministerium beruft sich auf das Staatswohl und beantwortet viele Anfragen zur Verantwortung und Prüfergebnissen nicht. Die Opposition fordert Transparenz und Rechenschaft von Bund und Saarland, kritisiert aber sowohl die Bundesregierung als auch die Landesregierung für mangelnde Aufklärung. Der Bund musste bisher fast zwei Millionen Euro aufwenden, um die Missstände am Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken aufzuklären.

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Obendrein hält sich das Ministerium zu Fragen bedeckt, warum nicht früher Vorwürfen einer gefährlichen Nähe zudurch den Aufsichtsrat oder die Gesellschafter nachgegangen und durchgegriffen wurde. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen an das Bundesforschungsministerium hervor. Die 27 Seiten liegen dem Handelsblatt vor.

„Dem Bund sind bislang Kosten in Höhe von 1.714.544,18 Euro entstanden“, heißt es in der Antwort. Angefallen seien sie, um den eigens eingesetzten Sonderprüfer zu vergüten. Demnach arbeiteten in sensiblen Forschungsgruppen zur Cybersicherheit fast ausschließlich Mitarbeiter, die selbst von militärnahen Forschungseinrichtungen in China stammten. Auch publizierte der Leiter des Cispa auffällig oft mit chinesischen Partnern.

Ebenso wurden wissenschaftliche Arbeiten zur Cybersicherheit von chinesischen Institutionen co-finanziert. China baue seit Jahren ein „umfassendes System des Technologie- und Know-how-Transfers“ auf, hatte die Behörde erklärt. China wolle seine Vormachtstellung „politisch, wirtschaftlich, technologisch und militärisch“ forcieren und unter anderem globale Markt- und Technologieführerschaft erreichen. Der chinesische Staat nutze dabei Schwachstellen im deutschen Wissenschaftssystem gezielt aus.ein und bestellte einen Sonderprüfer, Alexander Geschonneck von KPMG.

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Dessen Auftrag wurde Ende Juli auf mögliche Verstöße gegen Compliance- und Governanceregeln ausgeweitet. Ende September, nach gut drei Monaten, lag der rund 400 Seiten umfassende Abschlussbericht vor. Er ist als geheim eingestuft und daher nicht öffentlich. Zu seiner eigenen Rolle und Verantwortung hüllt sich der Bund weitgehend in Schweigen.

Das Cispa wird zu 90 Prozent vom Bund und zu zehn Prozent vom Saarland finanziert. Nach Informationen des Handelsblatts waren Sicherheitsprobleme am Cispa immer wieder Thema, mindestens seit 2023.

Allerdings soll es im Aufsichtsrat keine Mehrheit gegeben haben, um die Missstände abzustellen. Auch die Sicherheitsbehörden warnten nach Informationen des Handelsblatts seit Jahren. Dies hat das Ministerium bereits eingeräumt, ebenso, dass Aufsichtsrat und Gesellschafter erstmals im Sommer 2024 eine Forschungssicherheitsstrategie vom Cispa eingefordert hätten. Doch geschah zunächst nichts; die Sicherheitsbehörden warnten erneut im Herbst 2025.

Die Geschäftsführung legte laut Ministerium erst im Juni 2026 eine Strategie vor. Ob es aber Prüfungen und Untersuchungen zu Vorwürfen gab, beantwortet das Ministerium nicht. Vielmehr hat es die Antworten auf einen Großteil der 57 Fragen für „eingestuft“ erklärt. Als Begründung nennt das Ministerium das „Staatswohl“.

Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen.

„Die Bundesregierung entzieht sich erneut zentralen Fragen zu ihrer eigenen Verantwortung als Gesellschafter des Cispa“, kritisierte die forschungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Ayse Asar. „Geheimschutz ist notwendig, wo Sicherheitsinteressen oder Persönlichkeitsrechte betroffen sind. Er darf aber nicht zur Auskunftssperre über staatliches Handeln werden.

“ Unterlagen seien sogar nachträglich als Verschlusssache eingestuft worden, bemängelte Asar. Damit würden sie der Öffentlichkeit entzogen, was die parlamentarische Kontrolle schwäche. Auch bemängelte sie, dass der Abschlussbericht des Sonderprüfers unter Verschluss stehe. Ihn dürfen Abgeordnete einsehen, aber nicht über Inhalte reden.

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„Wer bestimmt, wer den Bericht lesen darf, und zugleich die einzige öffentliche Deutung liefert, kontrolliert die Aufklärung selbst. “ Die Grünen kritisieren, dass der Bund noch im Frühjahr 2026 mehr Geld für das Cispa in Aussicht gestellt habe – „ohne jede Auflage zur Forschungssicherheit“. Zu der Zeit lag die zugesagte Strategie noch nicht vor.

„Erst nach den Presseberichten sollte auch die Sonderprüfung in die Planung einfließen“, berichtete Asar. Entsprechend erwarte sie „Rechenschaft“ über die Verantwortung von Bund und Saarland.

„Aufklärung darf nicht dort enden, wo die Verantwortung der Bundesregierung beginnt. “ Zumindest beantwortete das Ministerium die Frage, ob das Cispa jemals bei den Sicherheitsbehörden um Hilfe gebeten habe, um ausländische Mitarbeiter oder Kooperationspartner zu überprüfen. So hatte es vom inzwischen nicht mehr beschäftigten Cispa-Leiter die Aussage gegeben, keine Unterstützung erhalten zu haben.

„Eine solche Bitte ist der Bundesregierung nicht bekannt“, erklärte das Ministerium nun. Nicht nur im Bund, sondern auch im Saarland fordert die Opposition Aufklärung – und stößt ebenso auf Widerstände.

„Wo wir im Landtag mehr Transparenz schaffen wollen, blockt dieab“, sagte CDU-Fraktionschef Stephan Toscani dem Handelsblatt. So habe die Regierungspartei abgelehnt, den Prüfbericht mit Schwärzungen für schutzbedürftige Passagen zu veröffentlichen. Ebenso habe sie verhindert, im Wissenschaftsausschuss den früheren Geschäftsführer anzuhören.

„Die Sonderprüfung hat Mängel bei der Forschungssicherheit festgestellt“, sagte Toscani. „Die Öffentlichkeit muss nachvollziehen können, welche Vorwürfe sich erhärtet haben und welche Fragen offen sind. “ Auch sei die Rolle des Landes aufzuklären. So habe die Landesregierung erklärt, Bund und Land hätten bereits seit 2023 Maßnahmen zu mehr Sicherheit eingefordert.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger müsse daher als ehemalige stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende „erklären, welche Risiken ihr damals bekannt waren, was sie veranlasst hat und wie sie überprüft hat, ob die Maßnahmen umgesetzt wurden“. Bundesregierung