Forschungsteam findet Häm in 115 Millionen Jahre altem Dinosaurier-Fossil

Ein internationales Team um Kliti Grice entdeckte in brasilianischen Knochen fossilien mineralisierte rote Blutkörperchen und Häm-Moleküle. Diese bahnbrechende Fund aus dem Kreidezeitalter ermöglicht neue Einblicke in die Evolution von Dinosauriern und eröffnet völlig neue Perspektiven für die Paläontologie.

Ein internationales Forscherteam hat in einem 115 Millionen Jahre alten Dinosaurier -Fossil Hinweise auf mineralisierte rote Blutkörperchen entdeckt. Die Entdeckung stammt von einem Individuum der Art Aratasaurus, das im Nordosten von Brasilien ausgegraben wurde. In den Knochen des Tieres konnten die Wissenschaftler Biomoleküle nachweisen, die von Häm stammen.

Dieser Befund ist von enormer wissenschaftlicher Bedeutung, da er den Nachweis der ältesten bekannten mineralisierten roten Blutkörperchen von Dinosauriern liefert, die von Häm abgeleitete Moleküle enthalten. Bisher gab es zwar Berichte über Strukturen in Saurierfossilien, die möglicherweise rote Blutzellen gewesen sein könnten, doch der direkte molekulare Nachweis fehlte bisher. Erst dieser Fund liefert eindeutige Beweise.

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Entdeckung der Biomoleküle Häm und Kollagen

Das Team untersuchte einen Hinterbeinknochen des Dinosauriers und stieß dabei auf Gefäßkanäle. Diese Kanäle enthielten ellipsoide Mikrostrukturen mit einem Durchmesser von etwa 20 Mikrometern. Das Aussehen dieser Strukturen entspricht exakt dem von roten Blutkörperchen im Fachjargon als Erythrozyten bekannt. Die Forscher identifizierten innerhalb dieser Strukturen die eisenhaltige Verbindung Häm b.

Zusätzlich fand das Team die Aminosäure Hydroxyprolin (Hyp), die für das Strukturprotein Kollagen von entscheidender Bedeutung ist. Der Nachweis von intakten Molekülen, die von Häm stammen, in 115 Millionen Jahre alten roten Blutkörperchen ist laut den Experten erstaunlich. Kliti Grice von der Curtin University im australischen Perth betonte, dass dies eine bahnbrechende Entdeckung sei.

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Untersuchungen von Kliti Grice und Kollegen

Erstautorin Kliti Grice war bereits 2017 Teil des Teams, das damals Blutkörperchen-Strukturen in Fossilien gefunden hatte. Die aktuelle Studie baut auf diesen früheren Arbeiten auf und liefert nun den entscheidenden molekularen Beweis. Grice äußerte ihre Faszination über die Erhaltung der Biomoleküle über einen Zeitraum von über 100 Millionen Jahren.

Ein Abgleich mit den Mikroorganismen in der Fundumgebung stützte die Interpretation, dass es sich bei den Funden im Knocheninneren tatsächlich um ursprüngliche rote Blutkörperchen handelte. Dies schließt die Möglichkeit von Kontaminationen aus der Fundschicht als Ursache für den Befund aus. Die Ergebnisse widerlegen somit Zweifel an der Authentizität der Biomoleküle.

Ursachen für die außergewöhnliche Erhaltung

Die ungewöhnlich gute Erhaltung des Dinosaurier-Fossils wird auf spezifische sedimentäre Bedingungen zurückgeführt. Das noch nicht ausgewachsene Tier, dessen Gewicht das Team auf 32 Kilogramm schätzt, wurde kurz nach seinem Tod rasch unter einer sauerstoffarmen Schicht begraben. Diese schnelle Bedeckung verhinderte den Verfall des Gewebes.

Die roten Blutkörperchen wurden demnach durch den Kontakt zum Manganoxid-Mineral stabilisiert. Dieser Prozess führte zur Mineralisierung der Zellen und ermöglichte die Überdauierung der weichen Biomoleküle bis in die heutige Zeit. Ohne diese speziellen Umweltbedingungen wäre der Nachweis von Häm in solchem Alter wahrscheinlich nicht möglich gewesen.

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Zukünftige Anwendungen in der Evolutionforschung

Analysen solcher Biomoleküle könnten in Zukunft einer neuen Form der Paläontologie den Weg bereiten. Bei längst ausgestorbenen Tieren könnten sie es Forschern ermöglichen, die Evolution von Blut, Stoffwechsel und Aktivität zu untersuchen. Martin Van Kranendonk von der Curtin University, der nicht an der Studie beteiligt war, geht in seiner Einschätzung sogar noch einen Schritt weiter.

Er verweist darauf, dass die Studie zeige, wie molekulare Strukturen über lange Zeiträume auch in anderen Kontexten erhaltbar sind. Die Methode könnte potenziell auf die Suche nach außerirdischem Leben ausgeweitet werden. Dies unterstreicht die breite Anwendbarkeit der hier vorgestellten analytischen Techniken in der Wissenschaft.