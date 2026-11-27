Müssen sich Theresia Fischer und Claudia Obert im Forsthaus trennen? Zwei Neulinge haben die Zukunft ihres Teams in der Hand.

, die als Gewinnerinnen der "Realitystar Academy" mit einer Wildcard dabei sind, haben die Möglichkeit, ihr Team aufzulösen. In diesem Fall würden die Newcomerinnen jeweils mit einer erfahrenen Realitykandidatin antreten – erkennt sofort die Chance, gleich zu Beginn eine Allianz zu gründen.

Lilli hingegen ist von der Idee wenig begeistert. Eingeleitet wird das Ganze mit einem Brief. Darin wird erklärt, dass es eine solche Entscheidung im Forsthaus bisher noch nicht gegeben hat.ist zunächst völlig überrascht: "Oh mein Gott, das ist voll der Schocker.

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" Obwohl Lilli ihre Ablehnung bereits deutlich gemacht hat, überlegen die beiden anschließend gemeinsam, welche Vor- und Nachteile ein Wechsel mit sich bringen würde.hätten sich schließlich schon gut verstanden und man wolle die beiden nicht auseinanderbringen. "Wir wollen keine Teams auseinanderreißen", bekräftigt Lilli.ist sichtlich dankbar: "Ich weiß das sehr zu schätzen. " Zum Abschluss fallen sich alle vier Kandidatinnen in die Arme.hatten sich ihren gemeinsamen Platz in der Alpen-WG zuvor in der Castingshow "Realitystar Academy" gesichert.