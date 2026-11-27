Die vierte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany startet in Kärnten. 20 Reality-Stars kämpfen im Lavanttal um 25.000 Euro. Hier sind die Details.

Die vierte Staffel der beliebten Reality-Show Forsthaus Rampensau Germany beginnt erneut in den österreichischen Alpen. Fünfzehn Zweierteams mit insgesamt zwanzig teilnehmenden Prominenten haben sich den rauhen Bedingungen gestellt, um den Titel der größten Rampensau zu gewinnen. Die Produktion findet diesmal im Lavanttal in Kärnten statt, wo die Teilnehmer ein einfaches Leben abseits des glamourösen Fernsehstudios führen müssen.

Bedingungen im abgelegenen Forsthaus

Die Kandidaten müssen im Alltag komplett auf moderne Annehmlichkeiten wie WLAN, Zimmerservice und Social Media verzichten. Die Unterkünfte bestehen aus Stockbetten in beengten Räumen, was die rustikalen Lebensumstände in der Alpen-WG verschärft. Rund um die Uhr werden die Teilnehmer von Kameras beobachtet, während sie in anspruchsvollen Challenges ihre Geschicklichkeit, Ausdauer und ihren Zusammenhalt unter Beweis stellen.

Also read 'Forsthaus Rampensau' startet nun doch schon sehr bald

Neben den körperlichen Anforderungen sorgen auch taktische Manöver, persönliche Konflikte und Streitigkeiten für ein angespanntes Klima unter den Bewohnern. Die Situation wird dadurch komplexer, dass ein Promi als Oberförster fungiert. Er hat die Aufgabe, die Ordnung im Forsthaus zu wahren, genießt dabei jedoch besondere Privilegien, die ihm im weiteren Verlauf der Show zum Verhängnis werden können.

Abschiedsrunden und Exit-Games

Nach jeder Phase der körperlichen und mentalen Bewährungsprobe folgt eine spezifische Abschieberunde. In diesem Prozess entscheiden die verbliebenen Teams, welches der nominierten Paare das Forsthaus vorzeitig verlassen muss. Dieser Prozess ist jedoch nicht direkt endgültig, da die nominierten Teilnehmer nicht sofort ausscheiden.

Advertisement

Advertisement

Stattdessen treten die bedrohten Teams in einem darauf folgenden Exit-Game direkt gegeneinander an. Dieser zusätzliche Kampf um den Fortbestand der Teilnahme bedeutet, dass nur das klar unterlegene Duo die Show für immer verlässt. Die Sieger dieses Duells dürfen ins Forsthaus zurückkehren und ihre Chance auf den Gesamtsieg behalten.

Preismogelparade und Staffelstart

Am Ende der gesamten vierten Staffel wird dasjenige Duo gekürt, das sich den Titel der größten Rampensau verdient hat. Die Sieger dieser herausfordernden Reality-Show warten auf ein exklusives Preisgeld von 25.000 Euro. Der Weg zu diesem finanziellen Ziel ist jedoch mit hohem Druck und ständiger visueller Überwachung verbunden.

Die Kandidaten Lilli Lenssen und Jessica Zemer gehören zu den Teilnehmern, die in diesem Jahr um die begehrte Siegertrophäe kämpfen. Beide sind 26 Jahre alt und stellen sich den gleichen Herausforderungen wie ihre Mitstreiter im Lavanttal. Ihre Performance wird maßgeblich darüber entscheiden, ob sie zu den Finalisten gehören.

Produktionstermine und Verzögerungen

Es gab in der Vergangenheit Spekulationen darüber, dass der Staffelstart möglicherweise erst im Jahr 2027 erfolgen würde. Ein Grund für diese Unsicherheit war ein Einstand im Raum, der zu Verzögerungen führte. Das Material wurde daraufhin so schnell wie möglich geprüft, um die Sendung nicht übermäßig hinauszuzögern.

Advertisement

Advertisement

Aufgrund dieser Prüfung sollen kleine Änderungen am Material vorgenommen worden sein. Diese Anpassungen ermöglichten es, den Staffelstart doch noch in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Somit bleibt die Produktion aktuell und die Fans können die neuen Herausforderungen der Teilnehmer in den kommenden Wochen verfolgen.