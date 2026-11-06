Forsthaus Rampensau Germany Staffel 4: Promis in Kärnten mit 25.000 Euro Siegpreis

Die vierte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany startet in Kärnten. 20 Promis treten in harten Challenges an, um 25.000 Euro zu gewinnen.

Die vierte Staffel der Reality-Show " Forsthaus Rampensau Germany" kehrt zurück und stellt 20 abenteuerlustige Prominente vor harte Herausforderungen in den österreichischen Alpen. Die Teilnehmer verzichten auf Komfort, um in einem abgeschiedenen Forsthaus in Kärnten zu leben und in Zweierteams gegeneinander zu antreten.

Harte Bedingungen und WLAN-Verzicht

Statt rotem Teppich und Glamour erwartet die Kandidaten ein rustikales Leben im Lavanttal. Die Teilnehmenden müssen strikt auf WLAN, Zimmerservice und Social Media verzichten. Stockbetten, beengte Wohnräume und die einfachen Bedingungen prägen den Alltag in der Alpen-WG. Rund um die Uhr werden die 20 Promis von Kameras begleitet, was eine permanente Überwachung bedeutet. Die Herausforderungen testen Geschicklichkeit, Ausdauer und den Zusammenhalt der Teams in physisch anspruchsvollen Aufgaben.

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Taktik, Konflikte und Oberförster-Privilegien

Neben den körperlichen Tests sorgen taktische Manöver und persönliche Konflikte für Spannungen unter den Bewohnern. Ein Promi übernimmt die Rolle des Oberförsters und versucht, die Kontrolle über die Gemeinschaft zu behalten. Diese Position verleiht ihm besondere Privilegien, die ihn jedoch auch angreifbar machen können. Nach jeder Challenge folgt eine Abschieberunde. Dabei entscheiden die verbliebenen Teams, welches Duo das Forsthaus verlassen muss. Dieser Prozess sorgt für taktisches Spiel und strategische Entscheidungen.

Exit-Game und 25.000 Euro Siegpreis

Das Aus ist für nominierte Paare noch nicht endgültig. In einem anschließenden Exit-Game treten die bedrohten Teams gegeneinander an. Das unterlegene Paar muss die Show endgültig verlassen, während die Gewinner in das Forsthaus zurückkehren dürfen. Am Ende der vierten Staffel wird das finale Duo gekürt, das sich den Titel "größte Rampensau" verdient hat. Die Sieger erhalten ein Preisgeld von 25.000 Euro als Belohnung für ihren Sieg.

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Terminplan und Ausstrahlung auf sixx

Wöchentlich werden zwei neue Folgen der Sendung veröffentlicht. Die Ausstrahlung dauert bis Januar 2027, wo die letzten Episoden gezeigt werden. Die Episoden sind freitags um 20.15 Uhr auf dem Sender sixx verfügbar. Es gibt eine besondere Ausnahme für den 25. Dezember: An diesem Tag laufen keine Folgen auf sixx. Stattdessen werden die Folgen 15, 16, 17 und 18 alle am 1. Januar 2027 gezeigt.

Rückblick auf frühere Gewinner

Die Geschichte der bisherigen Staffeln zeigt, wer in der Vergangenheit den Titel gewonnen hat. Bekannte Namen wie Lilli Lenssen und Jessica Zemer gehören zu den Gewinnerinnen früherer Ausgaben. Ihr Erfolg zeigt, dass Durchhaltevermögen und soziale Kompetenz im Forsthaus entscheidend sind. Die aktuellen Teilnehmer müssen diese hohen Maßstäbe erfüllen, um selbst den Weg an die Spitze zu finden und die 25.000 Euro zu sichern.