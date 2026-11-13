Forstrevier Karlswald: 10 Tonnen Weihnachtsgrün gestohlen

In drei Wäldern in Deutschland wurden 10 Tonnen Weihnachtsbäume gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 50.000 Euro. Revierförster Heiko Hartmann kritisiert die rücksichtslosen Täter.

Es handelt sich um einen massiven Eingriff in die Natur und einen schweren finanziellen Schaden für die deutsche Forstwirtschaft: Insgesamt 10 Tonnen Weihnachtsgrün wurden aus drei verschiedenen Wäldern in Deutschland gestohlen. Der geschätzte Marktwert der geraubten Nadelbäume beläuft sich auf exakt 50.000 Euro. Die Tatorte verteilen sich auf drei spezifische Waldgebiete, in denen Tausende Bäume nicht nur entwendet, sondern auch schwer beschädigt wurden.

Revierförster Heiko Hartmann, der das Forstrevier Karlswald leitet, bestätigt den Umfang der Straftat gegenüber BILD. Er betont, dass die Zweige aus drei Wäldern verschwunden sind. Die Täter haben ihre Arbeit nicht diskret verrichtet, sondern haben Tausende verstümmelte Nadelbäume zurückgelassen. Hartmann, 42 Jahre alt, äußert sich bestürzt über die Brutalität der Diebe. Er schildert, wie radikal die Strauchdiebe die Kiefern beschnitten haben, sodass diese teilweise nicht mehr lebensfähig sind.

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Im Vergleich zur regulären Forstwirtschaft zeichnet sich ein deutlicher Unterschied in der Vorgehensweise ab. Die Forstverwaltung schneidet das Grün regelmäßig, um nachhaltige Waldkulturen zu erhalten. Hartmann erklärt, dass die Förster dabei extrem sorgfältig vorgehen, damit die Bäume weiterwachsen können. Bei den Dieben fehlt jede Rücksichtnahme. Sie schneidet teilweise sogar die Spitze der Bäume ab. Laut Hartmann würden sie so etwas niemals tun, da der Baum von der Spitze aus weiterwächst.

Die Dimension des Diebstahls ist angesichts der Bestandsdichte alarmierend. In den dicht bepflanzten Kulturen des Forstreviers stehen teilweise 30 bis 40 kleine Bäume auf einem Quadratmeter. Hartmann schätzt, dass möglicherweise Abertausende von Bäumen betroffen waren. Die Forstverwaltung erntet jährlich 400 bis 500 Tonnen Schnittgrün und gehört damit zu den größten Produzenten Deutschlands. Die geraubten 10 Tonnen stellen daher einen signifikanten Teil der jährlichen Ernte dar.

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Für Hartmann ist klar, dass der Diebstahl nicht aus privater Motivation erfolgte. 10 Tonnen Weihnachtsbäume reichen bei weitem nicht aus, um nur ein paar private Adventskränze zu füllen. Stattdessen muss das Grün in den Großhandel gegangen sein. Dafür sind entsprechende Kontakte und Abnehmer notwendig. Hartmann verweist auf die professionalisierte Struktur der Täter. Der geschätzte Großhandelswert der Beute liegt bei rund 50.000 Euro.

Der tatsächliche Schaden dürfte jedoch deutlich höher ausfallen als der reine Warenwert. Hartmann warnt, dass die zerstörten Flächen jahrelang nicht mehr regulär beerntet werden können. Zudem entstehen Kosten für die Wiederherstellung der Waldstruktur. Für den Förster ist der Verlust auch persönlich bitter. Er und sein Team pflegen und hegen die Bäume über Jahre hinweg. Dann kommen Fremde und machen alles kaputt. Hartmann sieht die Arbeit der Förster zunichtegemacht.

Eine konkrete Spur führt zu einem roten VW-Bulli, der Ende Oktober in den Wäldern gesichtet wurde. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen. Hartmann fordert die Öffentlichkeit auf, mitzuhelfen. Man kann unter der Telefonnummer 05932/72100 Hinweise melden. Die Suche nach den Tätern ist im Gange. Der Fall zeigt, wie wichtig der Schutz der Wälder vor kriminellen Übergriffen ist.