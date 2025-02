Fortnite Chapter 6 Season 2 Lawless: Leaks, Details ve Startdatum

Fortnite Chapter 6 Season 2: Lawless sadece birkaç gün içinde geliyor. Başlangıç tarihi, 21 Şubat 2025 ve çeşitli sızıntılar, oyuncuların beklediği yeni içerikler hakkında ipuçları veriyor.

Fortnite Chapter 6 Season 2 : Lawless 'in başlangıcına sadece birkaç gün kaldı. 21 Şubat 2025'te başlayacak olan yeni sezon hakkında merak uyandıran bilgiler ve ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Epic Games, resmi başlangıç ​​saatini henüz açıklamadı ancak bir düşüş zamanı bekleniyor. Bu düşüş zamanı yaklaştığında Epic Games'in açıklamasını beklemek gerekiyor.

Ancak, sızıntılar ve teaser'lar yeni ve olası içerikler hakkında neler söyleyebilir?Leaker'lar ve dikkatli gözlemciler, Avatar-Kollaborasyonunun promo görselinde gelecek değişiklikler gördüklerini iddia ediyor. FNAssist (via Twitter) tarafından gözlemlenenlere göre, bazı yerler özellikle Warrior's Watch çevresindeki bölge, altın bir ton aldı. Bu, Midas'ın yaklaşan yayınına bir gönderme olarak yorumlanıyor. Bu, yayınlanmadan önce daha fazla ipucu ortaya çıkmasının mümkün olduğunu gösteriyor.Aktif sızıntıları göz önüne aldığımızda, oyuncular yakında müteahhitleri çalmak için bir fırsata sahip olacak gibi görünüyor. Bu müteahhitlerin çalınmasıyla, oyuncular silahlar ve altın barları elde edebilecek. Ayrıca, James Bond ve Yakuza serisinden iki ünlü karakter gibi diğer olası işbirlikleri de ortaya çıkıyor. Ancak, bu işbirliklerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor.





