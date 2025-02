Fortnite: Das ist der Battle Pass für Chapter 6 Staffel 2

Die Entwickler von Fortnite haben den kommenden Battle Pass für Chapter 6 Staffel 2 enthüllt. Die neue Season wird „Lawless“ heißen und auf Verbrecher und Gauner fokussieren. Einige Skins wurden bereits veröffentlicht und es ist zu erwarten, dass es noch weitere Kooperationen mit anderen Gaming- und Film-Marken geben wird.

Kapitel 6, Staffel 2 noch ein Weilchen hin, haben die Entwickler jetzt den kommenden Battle Pass enthüllt. Welche Skins ihr erwarten könnt, erfahrt ihr hier in der Übersicht. Die Season wird „ Lawless “ heißen und deutet dabei auf eine gesetzlose Season hin, mit Verbrechern und Gaunern. Passend dazu wurde schon mal das Line-up des kommenden Battle Pass es vorgestellt. Namen gibt es noch nicht, doch ihr könnt zumindest sehen, wie die neuen Skins aussehen.

Einige Gesichter werdet ihr sofort erkennen können: Ein weiblicher Skin mit einer teuflischen Maske in violetter Farbe. Welche weiteren Skins Epic Games bereithält, ist jedoch nicht ganz geklärt. Die Entwickler gehen derzeit viele Kooperationen mit anderen Gaming- sowie Film-Marken ein. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr noch weitere Skins zu Gesicht bekommt, die ihr kennt. Die neue Season soll am 21. Februar 2025 starten. Die Uhrzeit wird derzeit auf 08:00 Uhr geschätzt, doch das könnte sich in Zukunft noch ändern. Es soll jedoch noch ein Live-Event vor dem Ende von Season 1 geben, doch das könnt ihr schnell verpassen. Mehr Infos dazu findet ihr hier: Fortnite: Die 9 seltensten Skins aus 2025. Fortnite besteht aus zwei Spielen, dem kostenlosen Battle-Royale sowie dem nach wie vor kostenpflichtigen Ur-Spiel „Rette die Welt“. Im Battle-Royale-Modus werden bis zu 100 Spieler auf einer immer kleiner werdenden Insel miteinander kämpfen, bis nur noch einer übrig ist.





