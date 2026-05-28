Eine Vereinbarung soll eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe sowie eine uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus beinhalten. Die EU hat Sanktionen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland verhängt. Israel will seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen ausweiten. Die USA drohen dem Golfstaat Oman mit Sanktionen. Israel kündigt Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär auf. Golfstaaten sehen Konflikt zwischen Washington und Teheran als Bedrohung. Menschenrechtsverletzungen im Iran.

Laut Insidern gibt es Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran . Eine Vereinbarung soll eine 60-tägige Verlängerung der Waffenruhe sowie eine uneingeschränkte Öffnung der Straße von Hormus beinhalten, berichtet USA -Korrespondent Gordian Fritz.

'Dann sind wir da, wo wir einen Tag vor Kriegsbeginn standen. ' Die EU hat die angekündigten Sanktionen wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verhängt. Die Maßnahmen treffen vier Organisationen und drei Einzelpersonen, wie die Vertretung der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilt. Ihnen werden schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser im Westjordanland vorgeworfen.

Mit dem Sanktionsbeschluss setzt die EU eine politische Grundsatzvereinbarung von einem Außenministertreffen am 11. Mai um. Er hat zur Folge, dass in der EU Vermögenswerte eingefroren werden müssen. Für Personen gelten zusätzlich ein EU-Einreise- und Durchreiseverbot.

Zu den Sanktionierten zählen etwa die Siedlungsbewegung Nachala und ihre Direktorin Daniella Weiss. Israel will seine militärische Kontrolle über den Gazastreifen ausweiten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagt laut einer von dem Sender Channel 12 mitgeschnittenen Rede, derzeit kontrolliere die Armee 60 Prozent und seine Anweisung laute, auf 70 Prozent zu kommen.

Auf den Zwischenruf eines Zuhörers, Israel solle 100 Prozent einnehmen, antwortet Netanjahu laut der Zeitung 'Times of Israel', man gehe 'Schritt für Schritt' vor - zuerst 70 Prozent, damit fange man an. Bei Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe im Oktober 2025 lag der israelische Kontrollbereich noch bei 53 Prozent der Fläche. Das Palästinensergebiet umfasst eine Fläche von rund 365 Quadratkilometern und ist damit in etwa so groß wie München oder Bremen.

Die USA drohen dem verbündeten Golfstaat Oman mit Sanktionen, sollte er sich bei der geplanten Wiederöffnung der Straße von Hormus auf die Seite des Iran stellen. US-Finanzminister Scott Bessent schreibt im Onlinedienst X, die Vereinigten Staaten duldeten 'keinen Versuch, ein Mautsystem in der Straße von Hormus einzuführen'.

Bessent fährt fort: 'Insbesondere der Oman sollte wissen, dass das US-Finanzministerium alle Akteure - direkt oder indirekt - aggressiv ins Visier nehmen wird, die an der Erhebung von Mautgebühren in der Meerenge beteiligt sind.

' Israel hat die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres aufgekündigt. Anlass sei die Entscheidung, Israel wegen Vorwürfen der sexualisierten Gewalt in Konfliktgebieten auf eine 'schwarze Liste' zu setzen, schreibt der israelische UN-Botschafter Danny Danon am Donnerstag im Onlinedienst X. 'Wir haben genug von diesem Generalsekretär', erklärt er. Israel werde den Kontakt zu Guterres' Büro bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende des Jahres abbrechen.

'Die Entscheidung, Israel auf die schwarze Liste zu setzen und uns vorzuwerfen, sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe einzusetzen, ist skandalös', schreibt Danon. Er bezieht sich auf einen Bericht des UN-Generalsekretärs zu sexualisierter Gewalt in Konfliktgebieten. Die Untersuchung wurde noch nicht veröffentlicht, die betroffenen Staaten wurden aber vorab informiert. Die mit den USA verbündeten Golfstaaten sehen den Konflikt zwischen Washington und Teheran als starke Bedrohung, sagt Oberst Markus Reisner im Interview mit ntv.

Durch den anhaltenden Krieg stehe das Geschäftsmodell der angrenzenden Staaten unter starkem Druck. Ob Tourismus oder Öl- und Gasexporte: Die verschiedenen Geschäftsmodelle funktionierten momentan nicht.

'Sie haben die Konsequenzen zu tragen. Und die sind mittel- und langfristig vielleicht noch schlimmer, wenn es zu keiner Einigung kommt', sagt Reisner. Deshalb scheinen einzelne Staaten direkt mit dem Iran zu sprechen, um eigene Deals abzuschließen. US-Präsident Donald Trump hatte vor diesem Hintergrund dem Verbündeten Oman mit Vernichtung gedroht.

Die USA und der Iran haben sich auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe und die Ausnahme Atomgespräche verständigt. Die Dauer sei auf 60 Tage angesetzt. US-Präsident Donald Trump müsse jedoch noch seine endgültige Zustimmung erteilen, meldet 'Axios' unter Berufung auf zwei Insider. Im Iran sind seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6000 Menschen festgenommen worden.

Unter den Inhaftierten seien auch Demonstranten, Journalisten, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten, heißt es in einem Bericht von Amnesty International. Im selben Zeitraum seien außerdem 39 'politische' Todesurteile vollstreckt worden.

'Um ihre Macht zu sichern, haben die Behörden einen umfassenden Angriff auf die Menschen im Iran gestartet und gehen gegen jeden vor, der es wagt, die Islamische Republik zu kritisieren', sagt Amnesty-Expertin Erika Guevara Rosas laut der Mitteilung. Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar reist inmitten der Vermittlungsbemühungen seines Landes im Iran-Krieg am Freitag nach Washington





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