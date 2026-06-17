Fortsetzung von 'Shang-Chi': Fans dürfen hoffen, trotz langer Wartezeit

Der erfolgreiche MCU-Film 'Shang-Chi' wird eine Fortsetzung erhalten, wie Regisseur Destin Daniel Cretton bestätigt hat. Fans müssen sich jedoch weiterhin gedulden, bis sie mehr über die Pläne für die Fortsetzung erfahren.

Fans des MCU -Films ' Shang-Chi ' dürfen die Hoffnung auf eine Fortsetzung nicht aufgeben, trotz der langen Wartezeit. Der Film, der eine gelungene Mischung aus Martial-Arts-Action und Superhelden-Fantasy mit vorwiegend asiatischen Hauptdarstellern bot, konnte sowohl die Fachpresse als auch das Publikum überzeugen und gehört zu den am besten bewerteten MCU -Filmen der vergangenen fünf Jahre.

Obwohl eine Fortsetzung lange Zeit in der Schwebe hing, hat sich nun Regisseur Destin Daniel Cretton in einem Interview geäußert und bestätigt, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist. Cretton hat dabei auch die Herausforderungen erwähnt, die die Produktion des Films aufgrund der schwierigen Veröffentlichungsumstände in einer Zeit starken Kinoschließungen und Besuchereinschränkungen hatte. Obwohl die Pläne für zukünftige MCU-Projekte angepasst werden mussten, wird Shang-Chi (Simu Liu) in 'Avengers: Doomsday' wiederkehren, bevor er seine nächste Solo-Mission erhält.

Fans müssen sich jedoch weiterhin gedulden, bis sie mehr über die Fortsetzung erfahren





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