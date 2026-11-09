Fortuna Aufsichtsratswahl: Ulli Münsterberg kritisiert Ultras und neue Kandidaten scharf

Ulli Münsterberg und Sascha Dücker warnen vor einseitiger Kontrolle im neuen Aufsichtsrat. Sie kritisieren die Ultras-Empfehlung und fordern kritische Köpfe statt Einheitsbrei für Fortuna Düsseldorf.

Ulli Münsterberg, weithin bekannt als "Der Hildener", und Sascha Dücker äußern sich vor der anstehenden Mitgliederversammlung am Sonntag kritisch zur aktuellen Situation bei Fortuna Düsseldorf. Beide zählen zu den langjährigen und respektierten Figuren in der aktiven Fanszene des Vereins. Münsterberg organisiert maßgeblich die England-Touren der Fortuna "Blues" Fans nach Ipswich, während Dücker zwischen 2017 und 2021 als Berater der Vorstände Schäfer und Röttgermann tätig war. Zudem ist er für die Produktion früherer Weihnachts- und Vereinsimagefilme unter Reinhold Ernst verantwortlich.

Kritik an Ultras-Empfehlung und Einheitsbrei

Die eindeutige Empfehlung der Ultras für das Kandidatenduo Dr. Steffen Greubel, Marius Berlemann und Michael Busch stößt bei beiden Experten auf deutlichen Widerstand. Münsterberg lehnt Blockbildungen im Aufsichtsrat grundsätzlich ab und erwartet keine einheitlichen Auftritte nach Beschlussfassungen. Er verlangt stattdessen kritische und streitbare Persönlichkeiten, statt einer Gruppe, die nach außen hin kein Wässerchen trüben will. Der Passus der Ultras in ihrer "Wahl Sonderveröffentlichung", der von Schwurblern spricht, empfindet er als historisch inkorrekt und anmaßend.

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Dücker teilt die Sorge bezüglich der geschlossenen Front. Er verweist darauf, dass einige der vorgeschlagenen Personen vor vier Jahren niemals von den Ultras gewählt worden wären. Die Annahme einer geschlossenen Ultrameinung hält er für unrealistisch, da die meisten Mitglieder erwachsen sind und eigene Gedanken entwickeln. Zudem kritisiert er das Verhalten von Wirtschaftsexperten, die mit Klebe-Badges in der Kurve erscheinen, als platt und anbiedernd gegenüber der Fanszene.

Hausputz in der Führungsebene ist nötig

Der aktuelle Niedergang des Vereins wird von den Gesprächspartnern nicht als plötzlicher Betriebsunfall, sondern als langfristige Entwicklung gewertet. Ein Betriebsunfall trete plötzlich ein, während der Verfall von Fortuna schleichend erfolgte. Bessere Zeiten für den Verein seien erst dann in Sicht, wenn der Hausputz in der Führungsebene vollständig abgeschlossen ist. Zweckgemeinschaften, die sich bilden, um den Verein zu retten, würden oft scheitern, weil die Interessen von vorne bis hinten nicht passen.

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Die Zahlen von Jobst zur "Fortuna für alle"-Initiative trügen nicht zur gewünschten Erwartungshaltung bei. Stattdessen habe sich eine Gruppe von Jugendlichen in einer Marketingschnapsidee sonnen wollen, ohne den Verein angemessen zu durchdenken. Das Vereinsumfeld sei ein Haifischbecken, in dem man rechtzeitig aussteigen müsse, um sich vor den Gefahren zu schützen. Wer als Kandidat ohne "Stallgeruch" antritt, sollte vor dem gefühlten Block aus Stadt, Jobst und den drei Unternehmern Respekt haben.

Respekt vor dem Trio um Jobst und Stadt

Die Annäherung der neuen Kandidaten an das sogenannte Dreigestirn wird als kühn und fast frech empfunden. Das bestehende Ex-Aufsichtsratsmitglied lobt ausdrücklich seinen Nachfolger, was den Eindruck verstärkt, dass die neue Gruppe bereits Gespräche mit der Stadtspitze geführt hat. Dies wirkt auf die traditionellen Mitglieder der Szene einseitig und kontrollierend. Es besteht die Gefahr, dass sich eine neue Elite etabliert, die die Interessen der gesamten Mitgliederbasis nicht ausreichend repräsentiert.

Die aktuellen Probleme des Vereins sind auf eine Aneinanderreihung von Fehlern in allen relevanten Bereichen zurückzuführen. Nach dem vercoachten Spiel und der unsinnigen Auswahl der Elfmeterschützen hätte sofort ein Strich gezogen werden müssen. Klugheit stelle sich oft erst ein, wenn man das Rathaus verlassen habe. Trotz der tiefgreifenden Krisen bleibt die Überzeugung, dass Fortuna Düsseldorf niemals untergehen wird. Dies ist die erste und wichtigste Erkenntnis für die Zukunft des Vereins.