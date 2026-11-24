Jens Langeneke und Sascha Risch führen Fortuna Duisburg zurück zur Talfahrt. Nach drei Siegen und der positiven Mannschaftsdynamik bleibt der Rückstand auf die Top 3.

Fortuna Duisburg hat nach einer turbulenten Phase im Saisonverlauf erstmals wieder zwei starke Leistungen in Folge gezeigt. Tabellenführer Duisburg im Niederrheinpokal schied aus, doch das Half-Time-Gala gegen Großaspach endete mit einem klaren 3:1-Erfolg. Diese Resultate markieren eine deutliche Wende nach zwei Top-Performances, die der Mannschaft die nötige positive Rückmeldung geben.

Jens Langeneke führt zur Wende

Der Wechsel zu Trainer Jens Langeneke, 49 Jahre alt, zeigt nun konkrete Früchte. Nach der Entlassung des Vorgängers Alexander Ende, 47 Jahre alt, scheint das neue Trainerduo den richtigen Ton für die Squad zu finden. Die sportliche Situation vor diesen Spielen war angespannt, da die Mannschaft lange Zeit mit inneren Konflikten und Unsicherheiten zu kämpfen hatte. Langeneke hat nun die Verantwortung übernommen und die Richtung neu justiert.

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Sascha Risch lobt neue Einstellung

Sascha Risch, 26 Jahre alt, gehört zu den direkten Profiteuren dieser Veränderung. Der Linksverteidiger stand in den letzten drei Pflichtspielen durchgängig in der Startelf. Risch betont in seinen Statements, dass er sich über die Spielzeit und die zwei Siege freue. Er erklärt, dass sich das System nicht grundlegend geändert habe, aber die Grundeinstellung der Spieler positiver geworden sei.

Fehlertoleranz als Schlüsselfaktor

Ein zentraler Aspekt der neuen Dynamik ist die gesteigerte Fehlertoleranz im Kader. Risch beschreibt, dass die Spieler sich gegenseitig pushen, wenn Fehler passieren, anstatt zu verzweifeln. Diese mentale Stärke verleiht dem Spiel eine neue Wucht. Es ist die individuelle Disziplin jedes einzelnen Spielers, die als Mannschaft das Erwachen bewirkt hat. Die Kollegen haben gelernt, die Fehler als Teil des Spiels zu akzeptieren und schnell weiterzumachen.

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Rückstand auf die Top-3-Platzierungen

Trotz der positiven Signale besteht weiterhin Handlungsbedarf. Nach 14 gespielten Spielen belegt Fortuna Duisburg den elften Platz in der Tabelle mit 19 Punkten. Der Abstand zu den ersten drei Tabellenplätzen beträgt weiterhin elf Zähler. Risch sieht dennoch Potenzial, da die Mannschaft jetzt lernt, nicht nur technisch, sondern auch kämpferisch zu bestehen. Die Qualität der Spieler werde durch diesen harten Einsatz noch effektiver nutzbar gemacht.

Zukünftige Aufgaben der Truppe

Die Zukunft wird zeigen, ob dieser Umschwung rechtzeitig kommt, um die sportlichen Ziele noch zu erreichen. Risch hebt den Charakter der Profis hervor, die nun füreinander kämpfen. Die Mannschaft hat akzeptiert, dass Fußball in dieser Liga nicht nur das technische Spiel, sondern auch das harte Kämpfen und das "Ekeligsein" bedeutet. Dieses Mindset scheint jetzt bei Fortuna Duisburg angekommen zu sein.