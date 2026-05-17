Fortuna Düsseldorf ist in der Bundesliga abgestiegen, nachdem sie in der letzten Saison in der 2. Liga gespielt hatte. Die Mannschaft zeigte sich in der Saison 2021/2022 nicht stark genug, um die Abstiegs-Endspiel-Katastrophe zu überstehen und wurde in der 3. Liga abgestiegen.

Nach einer 0:3-Pleite in Fürth ist Fortuna Düsseldorf in die 3. Liga abgestiegen. Die beiden überzeugenden Heimsiege gegen Dresden und Elversberg waren nicht ausreichend, um die Abstieg s-Endspiel-Katastrophe zu überstehen.

Die Abstiegs-Schrecksekond war bereits nach zwei Minuten: Felix Klaus erzielte mit einem Schuss aus halbrechter Position das 1:0 für Fürth. Fortuna Düsseldorf war von der Rolle und leistete sich zahlreiche Fehler, die sie zum 3:0-Tore von Futkeu hinnehmen mussten. Alexander Ende reagierte in der zweiten Halbzeit, wechselte dreimal und zeigte sich endlich auch offensiv, ohne jedoch viel zustande zu kriegen. Bielefeld drehte die Partie, drehte auf einen direkten Abstiegsplatz und schoss Düsseldorf auf einen direkten Abstiegsplatz.

Felix Klaus vergab eine Riesenchance, um Fortuna Düsseldorf endgültig in die 3. Liga zu schicken, aber die Szene war später durch einen VAR-Entscheidung annulliert. Die Folgen sind gravierend: Abstieg, die meisten Spieler sind ab dem 1. Juli ohne Vertrag, weil kaum einer für die 3.

Liga unterschrieben hat, und rund 60 Prozent der Angestellten auf der Geschäftsstelle verlieren ihre Jobs





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